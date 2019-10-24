NBA新球季開打 十月份一二三3大看點

NBA在休季期間的球員大搬風，讓美國時間星期二開打的球季充滿各種新期待。NBA的十月很短，只有十天不到，在季前熱身賽有一半以上的時間是拿來測試新秀及淘選短約球員的情況下，十月的開季賽程仍將是季前熱身賽的另類延伸。而聯盟經過火箭總管莫雷的發言風波之後，新聞焦點恐怕還要一段時間才會完全回歸球賽本身，再加上球員傷勢的影響，各隊在十月的比賽內容也還是會有許多混亂的情況。就各家最受矚目的球星來說，十月有三大值得關注的挑戰：

1.一人難帶隊

歷經大洗牌的各家球星，無論是新隊友、新球場還是新城市，其實還需要時間磨合及適應新角色，許多原本眾星簇擁的一哥，在這個十月更得獨自一人帶隊。其中最有故事性的，就屬柯瑞、保羅和巴特勒了。開季的戰績雖然還不是他們所屬球隊的大重點，但這三人的一哥表現確實會直接影響到球賽的內容。

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這年頭球隊一哥難當啊，柯瑞(右)、保羅(中)和巴特勒(左)都將要面對各自球隊的大難題。 美聯社 分享 facebook

在杜蘭特出走，湯普森受傷，伊古達拉及卡珍斯離隊，以及格林出現低潮的情況下，柯瑞重新回到獨木撐大廈的情況。雖然在熱身賽最後一場，新補進的羅素展現了一點浪花合體的味道，但勇士的十月主秀仍是得看柯瑞表演。這是柯瑞在2011年之後，再度得在湯普森長期缺陣的狀況下出賽，而吃重的得分角色，讓他在熱身賽以場均26.8分排名全聯盟第二，僅次於31.2分的火箭哈登。今年勇士在搬進大通球場之後，柯瑞也得在這座新球場重新證明自己。

至於雷霆的保羅在經歷過交易及買斷的風雨之後，許多人都在等他離開奧克拉荷馬，但卡在他34歲的年紀和接下來三季的1億2千4百萬大約，讓這筆交易暫時難產，至少在第一個月保羅仍會在雷霆出賽。今年這可能是保羅近十年來最不受人矚目的開季，而他也只意思一下打了兩場熱身賽，拿下了6分4助攻。可預期的是他仍會上陣帶隊，但主要的目得卻是為自己及球隊爭取交易的機會。

而離開費城三巨頭架構，前往南灘重扛大哥招牌的巴特勒，在熱火的第一個月將會極受球迷期待。總教練史波史特拉認為巴特勒完全適合熱火體系，巴特勒自己更在日前喊出想要在熱火終老的宣言，看得出來他對這支球隊的投入。過去轉隊時屢遭媒體攻擊的他，最近拿畢卡索當比喻，認為就算有些人不了解他，他仍不會有所改變。他也說覺得自己並不是畢卡索，反而更像Banksy那樣的街頭藝術家，由此看來，巴特勒在邁阿密將有很大的揮灑空間，能不能創造出驚人的傑作，十月就有端倪。

2.二人等合體

本季聯盟出現了許多眾所矚目的兩人組合，從湖人的23號合體，快艇的老鄉揪團，火箭的MVP連線，獨行俠的歐陸雙子星，再到籃網的驚奇雙人組，這些全新的雙人組合能否立即打出預期的完整效應，目前的答案暫時都還是否定的。

韋斯特布魯克(左）+ 哈登(右)會等於MVP*2嗎？大家都很想知道！ 美聯社 分享 facebook

首先是傷勢影響，合體還得等一等。雖然籃網在一片驚呼聲中搶下了兩位大咖球員，但厄文注定要等杜蘭特一季，而從目前籃網既有的人手來看，基礎堅實的他們其實也能夠在沒有這兩人的狀況下打出競爭力。至於快艇則是得等喬治的肩傷復原，總教練瑞佛斯說這位六屆全明星球員至少會缺席前十場例行賽，也就是十月看不到他和雷納德的合體。

再來是場外的風波，可能會讓球員分心。獨行俠的波爾辛吉斯在今年三月底爆出性侵官司以來，一度危及兩隊之間的交易，即使波爾辛吉斯最後能全身而退，但在訴訟期間的紛擾仍是會影響他及其他隊友的表現。

波爾辛吉斯(右)經歷了超過1年半的漫長復健，正要跟唐西奇(左)組成最強歐陸雙子星，誰知此時入捲入性侵疑雲。 美聯社 分享 facebook

至於身處政治風暴中心的火箭，在歷經夏威夷和日本海外賽之後，雖然哈登動輒拿下四十分的驚人表現，被總教練丹東尼期待他新季的場均得分能往四十分扣關，但接下來第一個月的公關應對仍得小心翼翼。而湖人的詹姆斯對於莫雷事件的發言，也同樣引發了極大的波瀾，在此一風波平息之前，預期媒體仍會緊追不放。這也讓原本湖人的奪冠議題失焦，他和戴維斯正式聯手出賽的效應也隨之下降。

3.三大新秀三缺一

鵜鶘威廉森、灰熊莫蘭特和尼克巴瑞特是今年選秀前三名的新星，三人之中就屬威廉森最受期待，他也被球評視為能一舉改變球隊格局的關鍵新秀。威廉森在熱身賽也以平均23.2分及超過七成的命中率，分別在聯盟排名第四及第三。不過，原本以為他的膝傷只是一般痠痛，目前卻傳出得要接受手術。新球季雖然不至於就此報銷，但十月確定是看不到他的NBA正式首秀。接下來的術後復健和重新磨合，鵜鶘還得等個八到十週才有機會獲得這名狀元的全力投入。

鵜鶘選秀狀元威廉森還沒開季就受傷動手術，預計將休養六至八周，這讓球迷非常失望。 美聯社 分享 facebook

少了威廉森，雖然媒體話題熱度大降，但十月的新秀競爭反而更形激烈。在三缺一的情況下，剩下的兩名新秀就成了觀察的重點。從季前熱身賽來看，場均11.3分及7.3助攻的莫蘭特，在灰熊和另一名首輪新秀克拉克的合作效果還不錯，也被當地媒體評為球隊十年來最佳的新秀組合，他們的對照組正是2008年的小加索及梅奧。

而尼克的巴瑞特在熱身賽先發了四場比賽，平均每場出賽超過37分鐘，拿下15.8分，這名六呎七吋的得分後衛，被總教練費茲戴爾視為目前隊中最有價值的球員，雖然可能有點過譽，畢竟在三大新秀之中，巴瑞特的完成度並視為最低，做為得分後衛的他在三分線上的穩度也不足。但身在媒體中心的尼克，很可能十月最火紅的新秀反而會是他。

無論是一人帶隊，還是二人合體，還是受傷三缺一，從頂級球星到菜鳥新秀，在剛開季的十月都有不同的挑戰要面對，這也將是新一季的最大看點。