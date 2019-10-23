NBA／領戒後飆生涯新高 范弗利特：手還有點痛

2019-10-23 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



獲得總冠軍戒指後的首場比賽，范弗利特就砍下個人生涯新高的34分。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍今天在新賽季首戰，靠著球隊新一哥席亞康（Pascal Siakam）與後衛范弗利特（Fred VanVleet）合飆68分的表現，於延長賽險勝來訪的紐奧良鵜鶘，對於在獲得總冠軍戒指後的首場比賽就砍下個人生涯新高的34分，范弗利特表示，其實他的手還有點痛，因為戒指真的太重了。

暴龍在今天與鵜鶘之戰前接受冠軍表揚儀式，包括羅瑞（Kyle Lowry）、席亞康和范弗利特等上季主力球員都收到了鑽石總重14克拉的冠軍戒指，儘管冠軍戒指的份量讓范弗利特直呼吃不消，但本場比賽他卻是火力全開，出賽44分鐘投進五顆三分球，拿下個人生涯新高的34分外帶7助攻。

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對於開季首場比賽就幫助球隊取勝，范弗利特賽後直言，還需要做更多訓練來帶起這枚極具份量的戒指，「我的手其實有點痛，因為它有點重，我認為必須要多訓練力量後，才有辦法輕鬆的帶著它出門。這是一枚多麽不可思議的戒指、多麽美妙的開季。」

而開季前夕才與球隊達成4年1億3000萬美元頂薪續約的席亞康，在以球隊新一哥身份出賽的首場比賽，就繳出34分18籃板5助攻的全能數據，成為繼「飛人」卡特（Vince Carter）後，暴龍隊史第二位在球隊開幕戰至少拿下30分15籃板5助攻的球員，而他與范弗利特也成為首對在衛冕軍的新賽季開幕戰皆得分在30分以上的雙人組合。