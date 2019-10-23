親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

運動筆記【賽事】2019韓國慶州國際馬拉松收穫滿滿的二水全馬訓練營
健行筆記合歡南峰-主峰蹤走奇萊北壁下屏風山：一場奇險、壯美的冒險旅程
NBANBA 2019-20賽季觀戰重點今日最佳好球- Zach Norvell Jr. (10月19日)

NBA／席亞康、范弗利特合飆68分 暴龍退鵜鶘開紅盤

2019-10-23 11:06聯合報 記者劉肇育／即時報導

NBA新賽季今天揭開序幕，首場比賽就由衛冕軍多倫多暴龍迎戰紐奧良鵜鶘，儘管賽前暴龍才接受了冠軍加冕儀式，但年輕氣盛的鵜鶘卻整場比賽緊咬暴龍不放，兩隊一路拚戰到延長賽後，暴龍才靠著范弗利特（Fred VanVleet）與主控羅瑞（Kyle Lowry）接連投進三分球，以130：122擊敗鵜鶘，收下新賽季首勝。

暴龍在上賽季總冠軍賽擊敗勇士奪下隊史首冠後，面臨了核心球員雷納德（Kawhi Leonard）與格林（Danny Green）出走洛城的狀況，不過球隊也在開季前夕完成與前鋒席亞康（Pascal Siakam）的續約，希望由他繼續扛起球隊大旗，而席亞康也沒有讓暴龍球團與球迷失望，在首場比賽就繳出34分18籃板的優異表現，不過也在第四節最後50秒提前犯滿離場。

反觀鵜鶘雖然面臨選秀狀元威廉森（Zion Williamson）因膝蓋動刀無法上場的狀況，不過球隊全新陣容也在今天打出新氣象，包括今年夏天在戴維斯（Anthony Davis）交易案中從湖人轉來的英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）與鮑爾（Lonzo Ball）合計拿下45分20籃板11助攻，加上鵜鶘全場投進19顆三分球，讓兩隊在正規賽打完戰成平手。

延長賽暴龍雖然少了席亞康，但其他先發球員也接連挺身而出，先是中鋒小加索（Marc Gasol）完成一次超前比分的三分打，隨後雙衛范弗利特與主控羅瑞更接連飆進三分球，澆熄了鵜鶘的反撲氣燄，終場就以8分差距在延長賽險勝，為衛冕之路開出好彩頭。

暴龍本場比賽以新一哥席亞康與范弗利特皆拿下34分表現最佳，主控羅瑞雖然手感不佳但也進帳22分外帶6助攻，鵜鶘則是以英格倫的22分最多，老將瑞迪克（JJ Redick）則是投進四顆三分球拿下16分。

暴龍鵜鶘勇士
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

NBA／湯普森賽季恐報銷 柯爾盼年輕球員頂缺口

2019-10-23 10:07

NBA／無緣組三巨頭 詹煌：雷納德去快艇也很好

2019-10-23 08:42

NBA／暴龍領冠軍戒 羅瑞：須比麥考前兩顆更好

2019-10-23 10:37

NBA／受傷與體重無關 鵜鶘總管：威廉森體質特殊

2019-10-23 09:35

NBA／新球季熱鬧開打 關注8大觀戰焦點

2019-10-22 17:00

NBA／上伊巴卡節目挑戰吃蛇 KD：這條是黑曼巴？

2019-10-22 16:15

NBA／一年1400萬美元 英格斯提前續約爵士

2019-10-22 15:50

NBA／聯盟零容忍政策 嚴格管控球迷挑釁行為

2019-10-22 15:05

NBA／媒體人引新解釋駁哈登走步 官方推特還清白

2019-10-22 14:40

NBA／破除交易傳言 溜馬續約沙波尼斯

2019-10-22 14:15

NBA／四年6400萬美元 馬刺提前續留墨瑞

2019-10-22 13:10

NBA／國王續約希爾德四年 總額最高1.06億美元

2019-10-22 12:50

NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34

NBA／沒進活塞開季名單 老將強森重返聯盟再等等

2019-10-22 12:25

NBA／洛城內戰話題多 格林：人們想看我們對立

2019-10-22 11:58

NBA／席亞康扛暴龍大旗 教頭：他被忽略太久了

2019-10-22 11:05

NBA／開幕戰洛城對決 快艇全面解放雷納德

2019-10-22 10:13

NBA／布朗續約四年35億 綠衫軍總管讚逐冠要角

2019-10-22 09:46

NBA／威廉森缺席6至8周 瑞迪克：鵜鶘戰力深厚

2019-10-22 08:37

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38
看更多

熱門文章

NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34

NBA／新球季熱鬧開打 關注8大觀戰焦點

2019-10-22 17:00

12強／預賽3隊都不好惹 洪一中：日本就不必講了

2019-10-22 18:58

中職／六猿將獲最佳十人 MVP也上演桃猿內鬥

2019-10-22 13:23

12強／彭政閔試拿教練棒 第一次總是比較慌亂

2019-10-22 17:23

丹麥羽賽／BWF用影片賀小戴：充滿魔法的選手

2019-10-22 14:59

NBA／上伊巴卡節目挑戰吃蛇 KD：這條是黑曼巴？

2019-10-22 16:15

12強／預賽對中華 稻葉篤紀警戒王柏融

2019-10-22 13:22

12強／羅德唯一代表 陳冠宇：監督要我別丟臉

2019-10-22 17:47

MLB／太空人看不見的「眼」 國民繃緊神經

2019-10-22 11:39

業餘投手亞錦賽發光 職棒養成相形見絀

2019-10-23 07:00

日職／軟銀對巨人3連勝 隊史第10冠快到手

2019-10-22 21:21

NBA／媒體人引新解釋駁哈登走步 官方推特還清白

2019-10-22 14:40

NBA／聯盟零容忍政策 嚴格管控球迷挑釁行為

2019-10-22 15:05

NBA／席亞康扛暴龍大旗 教頭：他被忽略太久了

2019-10-22 11:05

NBA／國王續約希爾德四年 總額最高1.06億美元

2019-10-22 12:50

NBA／無緣組三巨頭 詹煌：雷納德去快艇也很好

2019-10-23 08:42

12強／郭嚴文PK彭政閔 竟然覺得年紀大了

2019-10-22 18:16

NBA／洛城內戰話題多 格林：人們想看我們對立

2019-10-22 11:58

NBA／四年6400萬美元 馬刺提前續留墨瑞

2019-10-22 13:10

NBA／破除交易傳言 溜馬續約沙波尼斯

2019-10-22 14:15

NBA／一年1400萬美元 英格斯提前續約爵士

2019-10-22 15:50

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

MLB／熱度超越美式足球 國民隊球迷齊聚

2019-10-22 18:41

NBA／湯普森賽季恐報銷 柯爾盼年輕球員頂缺口

2019-10-23 10:07

NBA／受傷與體重無關 鵜鶘總管：威廉森體質特殊

2019-10-23 09:35

法國羽賽／廖蘇配男雙開胡 戴資穎明登場

2019-10-22 21:04

全運會／翻滾男孩對決 李智凱退唐嘉鴻寫3連霸

2019-10-22 18:59

MLB／國民老攜少砲轟柯爾 辛默曼、索托同開轟

2019-10-23 10:48

ABL／來看野獸、大房東！ 富邦勇士推3款主場季票

2019-10-22 20:05

MLB／太空人助理總管言語騷擾女記者 大聯盟要查

2019-10-23 07:59

全運會／掉木兩次 東奧國手丁華恬全能衛冕夢碎

2019-10-22 13:23

全運會／一個人的武林 陳昭郡3000公尺障礙破全國

2019-10-22 21:04

NBA／暴龍領冠軍戒 羅瑞：須比麥考前兩顆更好

2019-10-23 10:37

MLB／大都會教頭隱藏人選？ A-Rod大笑五聲

2019-10-23 09:35

賽事心得／天啊！我真的把全公司帶去綠島跑路了！

2019-10-22 22:21

NBA／沒進活塞開季名單 老將強森重返聯盟再等等

2019-10-22 12:25

自行車／42國730選手 周五爭台灣登山王

2019-10-23 00:30

中職／自由球員資格選手公布 周思齊第2次取得

2019-10-23 01:20

全運會／「角力甜心」陳玟陵3連霸 拚東奧強化力量

2019-10-22 19:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top