NBA／席亞康、范弗利特合飆68分 暴龍退鵜鶘開紅盤

2019-10-23 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



NBA新賽季今天揭開序幕，首場比賽就由衛冕軍多倫多暴龍迎戰紐奧良鵜鶘，儘管賽前暴龍才接受了冠軍加冕儀式，但年輕氣盛的鵜鶘卻整場比賽緊咬暴龍不放，兩隊一路拚戰到延長賽後，暴龍才靠著范弗利特（Fred VanVleet）與主控羅瑞（Kyle Lowry）接連投進三分球，以130：122擊敗鵜鶘，收下新賽季首勝。

暴龍在上賽季總冠軍賽擊敗勇士奪下隊史首冠後，面臨了核心球員雷納德（Kawhi Leonard）與格林（Danny Green）出走洛城的狀況，不過球隊也在開季前夕完成與前鋒席亞康（Pascal Siakam）的續約，希望由他繼續扛起球隊大旗，而席亞康也沒有讓暴龍球團與球迷失望，在首場比賽就繳出34分18籃板的優異表現，不過也在第四節最後50秒提前犯滿離場。

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反觀鵜鶘雖然面臨選秀狀元威廉森（Zion Williamson）因膝蓋動刀無法上場的狀況，不過球隊全新陣容也在今天打出新氣象，包括今年夏天在戴維斯（Anthony Davis）交易案中從湖人轉來的英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）與鮑爾（Lonzo Ball）合計拿下45分20籃板11助攻，加上鵜鶘全場投進19顆三分球，讓兩隊在正規賽打完戰成平手。

延長賽暴龍雖然少了席亞康，但其他先發球員也接連挺身而出，先是中鋒小加索（Marc Gasol）完成一次超前比分的三分打，隨後雙衛范弗利特與主控羅瑞更接連飆進三分球，澆熄了鵜鶘的反撲氣燄，終場就以8分差距在延長賽險勝，為衛冕之路開出好彩頭。

暴龍本場比賽以新一哥席亞康與范弗利特皆拿下34分表現最佳，主控羅瑞雖然手感不佳但也進帳22分外帶6助攻，鵜鶘則是以英格倫的22分最多，老將瑞迪克（JJ Redick）則是投進四顆三分球拿下16分。