NBA／暴龍領冠軍戒 羅瑞：須比麥考前兩顆更好

2019-10-23 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



羅瑞仔細觀看冠軍戒指。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍今天在NBA開幕戰中接受冠軍表揚儀式，包括升起冠軍錦旗以及頒發鑲上史上最多650顆鑽石、總重14克拉的冠軍戒指，參與戒指設計的暴龍主控羅瑞（Kyle Lowry）表示，如此奢華的設計就是希望讓連三年奪冠的麥考（Patrick McCaw），拿到比過去兩年更好的冠軍戒。

暴龍在上個賽季奪下隊史首座總冠軍後，於新賽季首場比賽前接受表揚儀式，過去七年來見證了暴龍興衰的主控羅瑞，在儀式上談到奪冠喜悅時說：「這一直都是我們的目標，我真的很想讓這件事情成真，最後總算辦到了，我不會說沒有懷疑過自己，只是花了一點時間，我相信可以辦到，最後也發生了。」

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暴龍冠軍戒指上共鑲上超過650顆鑽石，總重超過14克拉，周圍還鑲上紅寶石並刻上全隊球員背號。 圖／取自暴龍官方推特 分享 facebook

而暴龍球員也在儀式上獲頒冠軍戒指，今年暴龍球團為了讓隊史首枚戒指別具意義，不僅成立了戒指設計委員會，還邀請羅瑞為球員代表加入。根據暴龍官方介紹，戒指上共鑲上超過650顆的鑽石，總重量高達14克拉，其中光是戒指上的冠軍獎盃鑽石就高達1.25克拉，皆寫下職業運動史上新紀錄。

對於暴龍冠軍戒指的奢華設計，羅瑞表示，「這肯定是一枚最特別的戒指，我們花了那麼多年才終於奪得冠軍。但在我們之中，麥考已經連續三年拿下戒指，所以我們必須確保這一枚比他過去拿到的兩枚（在勇士時期）都要來得更好。」