NBA／湯普森賽季恐報銷 柯爾盼年輕球員頂缺口

2019-10-23 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



勇士教頭表示，不排除讓湯普森本季全面養傷，以磨練年輕球員。 歐新社 分享 facebook

金州勇士「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）在上賽季總冠軍賽出現左膝十字韌帶撕裂傷後，原訂將於明年二月歸隊，不過勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在今天受訪時透露，為了確保湯普森能夠百分之百康復，不排除讓他在本賽季全面養傷，並期待球隊年輕球員能夠挺身而出補上缺口。

湯普森在上賽季總冠軍賽第六戰傷退後，七月初接受了左膝蓋手術治療，原本傳出他有望在新賽季下半季歸隊，不過今天柯爾卻透露，湯普森的歸隊日程可能往後延至下賽季。

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「我們必須要認清事實，因為我在大學時也曾受過這樣的傷害，還錯過整個賽季。」柯爾在談到十字韌帶傷勢的復健與養傷過程時說：「正常的情況下，十字韌帶的傷勢本來就需要9到12個月的恢復時間，如果湯普森也是如此，這代表著他可能會缺席這個賽季。」

不過柯爾也未把話說死，表示如果醫生認為湯普森的狀況允許，仍是有本賽季復出的可能性，「不過現實狀況就是，明年4月1日是他動完刀後第9個月，是十字韌帶手術後的正常恢復期，所以他本賽季看似不太可能出賽。」

至於湯普森留下來的火力缺口，柯爾也表示，希望球隊幾名年輕球員能夠做好準備頂替，「我們的年輕球員必須想辦法填補缺口，當湯普森歸隊時，他們將會成長為很棒的輪替球員，並且準備在一支季後賽球隊中做出貢獻，這將幫助我們變得更出色。」