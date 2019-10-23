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NBA／受傷與體重無關 鵜鶘總管：威廉森體質特殊

2019-10-23 09:35聯合報 記者劉肇育／即時報導

紐奧良鵜鶘選秀狀元威廉森（Zion Williamson）因為右膝蓋關節鏡手術將缺席新球季前四至六周，未戰先傷的狀況，導致他的健康與體重是否過重再度受到質疑，不過鵜鶘總管葛里芬（David Griffin）在今天強調，威廉森是屬於體質較特殊的球員，受傷並非因為體重問題，球團目前也正在為他尋找最佳的體態。

身高198公分、體重129公斤的威廉森，在大學發生膝蓋受傷狀況後，就一度面對外界質疑他體重過重的問題，直到進入NBA後，他又先後在夏季聯賽與季前熱身賽出現膝蓋傷勢，導致他可能缺席菜鳥球季的前四分之一賽季，讓這樣的質疑聲浪再度浮上檯面。

不過鵜鶘總管葛里芬在今天向媒體解釋威廉森的受傷狀況時再度強調，體重對於威廉森來說絕不是受傷主因，為他尋找最佳體態才是球團最重要的課題，「雖然我們對於威廉森為何受傷還沒有很清楚了解，但原因絕對不是因為身體狀態不好或是體重問題，因為他的體型確實相當特殊，從物理角度來看，他的體重可說是完全合理。」

葛里芬指出，威廉森在124公斤的情況下體脂率為百分之8.5，在127公斤時也僅有百分之9，代表著他的肌肉群增加的同時體重也一同增加，「他的體質是我們的醫療團隊未曾見過的，我們正在學習如何讓他保持瘦一點的體態，並且幫助他加強核心、穩定性與對球的控制能力，這代表著他還需要進行很多力量上的訓練。」

威廉森鵜鶘葛里芬
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