親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

陳同佳出獄鞠躬道歉 盼來台服刑讓潘曉穎安息

運動筆記天啊！我真的把全公司帶去綠島跑路了！兩個半馬，一個全馬！？
健行筆記合歡南峰-主峰蹤走奇萊北壁下屏風山：一場奇險、壯美的冒險旅程
NBANBA 2019-20賽季觀戰重點今日最佳好球- Zach Norvell Jr. (10月19日)

NBA／從三巨頭變敵人 詹姆斯：雷納德去快艇也很好

2019-10-23 08:42聯合報 記者劉肇育／即時報導

NBA新賽季今天揭開序幕，第二場比賽由洛杉磯兩支球隊進行內戰，其中湖人在今年夏天原希望促成詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）、雷納德（Kawhi Leonard）的三巨頭陣容，但最終雷納德卻選擇加盟了快艇，讓雙方在今天成為場上的敵人，不過詹姆斯在賽前被問及此事時表示，仍是尊重雷納德的選擇。

湖人在歷經上賽季的挫敗後季後補強不遺餘力，先是與鵜鶘達成戴維斯的交易案，之後更全力爭取自由球員雷納德加盟，不過最終雷納德不僅決定加盟同城的快艇，還將雷霆喬治（Paul George）一同帶到了洛杉磯，讓洛城雙雄新賽季都擁有聯盟一線的雙巨頭陣容。

對於雙方今天將在開幕戰交鋒，詹姆斯被問到無緣的三巨頭陣容時說：「你問我是不是對此（組三巨頭）感到興奮？直到事情發生前我都不會感到興奮，不過不可否認我們是有這樣得機會，我們一度有機會獲得雷納德，不過當他選擇去快艇時，我認為這也是很酷，對聯盟來說也很棒，他做了最適合他的選擇，我們都很尊重。」

戴維斯也表示，自己確實曾試著協助湖人得到雷納德，也很享受這樣的招募過程，「我們有過一次不錯的談話，不過當他發出聲明，還是他的叔叔說了些什麼時，他說他並不是那麼喜歡被招募，讓我知道這已經超出我的能力範圍，不過這確實是一次有趣的過程。」

戴維斯接著強調，在雷納德決定加盟快艇後，他與詹姆斯就不曾與雷納德聯絡，「顯然他可以做他想做的事情，今晚我們將面對他，他是一個相當出色的球員，對手也是一支很棒的球隊，這應該會很有趣。」

雷納德詹姆斯快艇
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

NBA／國王續約希爾德四年 總額最高1.06億美元

2019-10-22 12:50

NBA／上伊巴卡節目挑戰吃蛇 KD：這條是黑曼巴？

2019-10-22 16:15

NBA／受傷與體重無關 鵜鶘總管：威廉森體質特殊

2019-10-23 09:35

NBA／新球季熱鬧開打 關注8大觀戰焦點

2019-10-22 17:00

NBA／一年1400萬美元 英格斯提前續約爵士

2019-10-22 15:50

NBA／聯盟零容忍政策 嚴格管控球迷挑釁行為

2019-10-22 15:05

NBA／媒體人引新解釋駁哈登走步 官方推特還清白

2019-10-22 14:40

NBA／破除交易傳言 溜馬續約沙波尼斯

2019-10-22 14:15

NBA／四年6400萬美元 馬刺提前續留墨瑞

2019-10-22 13:10

NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34

NBA／沒進活塞開季名單 老將強森重返聯盟再等等

2019-10-22 12:25

NBA／洛城內戰話題多 格林：人們想看我們對立

2019-10-22 11:58

NBA／席亞康扛暴龍大旗 教頭：他被忽略太久了

2019-10-22 11:05

NBA／開幕戰洛城對決 快艇全面解放雷納德

2019-10-22 10:13

NBA／布朗續約四年35億 綠衫軍總管讚逐冠要角

2019-10-22 09:46

NBA／威廉森缺席6至8周 瑞迪克：鵜鶘戰力深厚

2019-10-22 08:37

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38
看更多

熱門文章

NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34

NBA／新球季熱鬧開打 關注8大觀戰焦點

2019-10-22 17:00

12強／預賽3隊都不好惹 洪一中：日本就不必講了

2019-10-22 18:58

NBA／開幕戰洛城對決 快艇全面解放雷納德

2019-10-22 10:13

中職／六猿將獲最佳十人 MVP也上演桃猿內鬥

2019-10-22 13:23

12強／彭政閔試拿教練棒 第一次總是比較慌亂

2019-10-22 17:23

丹麥羽賽／BWF用影片賀小戴：充滿魔法的選手

2019-10-22 14:59

NBA／上伊巴卡節目挑戰吃蛇 KD：這條是黑曼巴？

2019-10-22 16:15

12強／預賽對中華 稻葉篤紀警戒王柏融

2019-10-22 13:22

12強／羅德唯一代表 陳冠宇：監督要我別丟臉

2019-10-22 17:47

NBA／布朗續約四年35億 綠衫軍總管讚逐冠要角

2019-10-22 09:46

MLB／太空人看不見的「眼」 國民繃緊神經

2019-10-22 11:39

MLB／世界大賽預測 80%專家看好太空人

2019-10-22 10:57

NBA／媒體人引新解釋駁哈登走步 官方推特還清白

2019-10-22 14:40

日職／軟銀對巨人3連勝 隊史第10冠快到手

2019-10-22 21:21

業餘投手亞錦賽發光 職棒養成相形見絀

2019-10-23 07:00

NBA／聯盟零容忍政策 嚴格管控球迷挑釁行為

2019-10-22 15:05

NBA／席亞康扛暴龍大旗 教頭：他被忽略太久了

2019-10-22 11:05

NBA／國王續約希爾德四年 總額最高1.06億美元

2019-10-22 12:50

12強／郭嚴文PK彭政閔 竟然覺得年紀大了

2019-10-22 18:16

NBA／洛城內戰話題多 格林：人們想看我們對立

2019-10-22 11:58

NBA／破除交易傳言 溜馬續約沙波尼斯

2019-10-22 14:15

NBA／四年6400萬美元 馬刺提前續留墨瑞

2019-10-22 13:10

NBA／一年1400萬美元 英格斯提前續約爵士

2019-10-22 15:50

MLB／爭霸前休太久 前老虎教頭：打擊有影響

2019-10-22 09:58

NBA／從三巨頭變敵人 詹姆斯：雷納德去快艇也很好

2019-10-23 08:42

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

MLB／熱度超越美式足球 國民隊球迷齊聚

2019-10-22 18:41

法國羽賽／廖蘇配男雙開胡 戴資穎明登場

2019-10-22 21:04

全運會／翻滾男孩對決 李智凱退唐嘉鴻寫3連霸

2019-10-22 18:59

全運會／掉木兩次 東奧國手丁華恬全能衛冕夢碎

2019-10-22 13:23

ABL／來看野獸、大房東！ 富邦勇士推3款主場季票

2019-10-22 20:05

MLB／太空人助理總管言語騷擾女記者 大聯盟要查

2019-10-23 07:59

全運會／一個人的武林 陳昭郡3000公尺障礙破全國

2019-10-22 21:04

跑步知識／初馬未知的恐懼及解決方法

2019-10-22 09:55

天啊！我真的把全公司帶去綠島跑路了！

2019-10-22 22:21

自行車／42國730選手 周五爭台灣登山王

2019-10-23 00:30

全運會／「角力甜心」陳玟陵3連霸 拚東奧強化力量

2019-10-22 19:12

全運會／台灣《我和我的冠軍女兒》 張惠慈摘金2連霸

2019-10-22 20:24

籃球／運彩女孩向前衝 長佳盃3對3展活力

2019-10-22 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top