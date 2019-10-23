NBA／從三巨頭變敵人 詹姆斯：雷納德去快艇也很好

2019-10-23 08:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



NBA新賽季今天揭開序幕，第二場比賽由洛杉磯兩支球隊進行內戰，其中湖人在今年夏天原希望促成詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）、雷納德（Kawhi Leonard）的三巨頭陣容，但最終雷納德卻選擇加盟了快艇，讓雙方在今天成為場上的敵人，不過詹姆斯在賽前被問及此事時表示，仍是尊重雷納德的選擇。

湖人在歷經上賽季的挫敗後季後補強不遺餘力，先是與鵜鶘達成戴維斯的交易案，之後更全力爭取自由球員雷納德加盟，不過最終雷納德不僅決定加盟同城的快艇，還將雷霆喬治（Paul George）一同帶到了洛杉磯，讓洛城雙雄新賽季都擁有聯盟一線的雙巨頭陣容。

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對於雙方今天將在開幕戰交鋒，詹姆斯被問到無緣的三巨頭陣容時說：「你問我是不是對此（組三巨頭）感到興奮？直到事情發生前我都不會感到興奮，不過不可否認我們是有這樣得機會，我們一度有機會獲得雷納德，不過當他選擇去快艇時，我認為這也是很酷，對聯盟來說也很棒，他做了最適合他的選擇，我們都很尊重。」

戴維斯也表示，自己確實曾試著協助湖人得到雷納德，也很享受這樣的招募過程，「我們有過一次不錯的談話，不過當他發出聲明，還是他的叔叔說了些什麼時，他說他並不是那麼喜歡被招募，讓我知道這已經超出我的能力範圍，不過這確實是一次有趣的過程。」

戴維斯接著強調，在雷納德決定加盟快艇後，他與詹姆斯就不曾與雷納德聯絡，「顯然他可以做他想做的事情，今晚我們將面對他，他是一個相當出色的球員，對手也是一支很棒的球隊，這應該會很有趣。」