NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



談到合作過的後衛，杜蘭特認為柯瑞(左)更勝衛少(右)。 歐新社 分享 facebook

儘管在即將開打的新賽季中可能因傷全面缺陣，但今夏轉披布魯克林籃網戰袍的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）製造話題的功力依舊，他在近日與前奧克拉荷馬雷霆隊友伊巴卡（Serge Ibaka）一同錄製網路節目時，被問到兩名合作過的後衛柯瑞（Stephen Curry）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）誰更好時，杜蘭特卻毫不猶疑地選擇了前者。

杜蘭特在今年夏天透過先簽後換的方式轉戰籃網，儘管受到傷勢影響本賽季可能無法如願披上籃網戰袍登場，不過近日他在與前隊友伊巴卡錄製網路節目「How Hungry Are You?」時，再度靠著犀利回答搶佔媒體版面。

其中在上賽季代表暴龍出賽的伊巴卡，先是問到了杜蘭特是否認為，假使自己沒有發生受傷狀況，勇士最終能否擊敗暴龍時，杜蘭特則是回答「毫無疑問」：「因為如果我在上場的話，你們是不可能在家擊敗我們的。」

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對於過去與哈登和衛斯特布魯克一起被稱作雷霆四少，杜蘭特與伊巴卡也談論到了兩名也都已經不在雷霆的前隊友們，兩人皆認為如果當年哈登未離開雷霆轉戰火箭，將無法達成拿下年度MVP的成就，而雷霆四少也有機會在相當年輕的情況下就挺進總冠軍賽。

不過當伊巴卡問到，杜蘭特的兩位前搭擋柯瑞與衛斯特布魯克誰更好時，杜蘭特卻毫不猶豫地選擇了柯瑞，並認為兩者的差別就在於外線投射能力上，不過有趣的是，杜蘭特在轉戰籃網後將與另外一位聯盟頂尖控球後衛厄文（Kyrie Irving）攜手奮戰，屆時他又會如何評比這三名生涯合作過的頂尖後衛，也讓人相當好奇。