親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑

第18屆卓越新聞獎聯合報系6項入圍 願景工程獲社會公器獎

永續能源論壇／諾獎得主：能源要穩健發展 不應影響窮人

運動筆記兩個半馬，一個全馬！？黑指甲的Zepro 21km路跑
健行筆記龍峎頂步道 + 火炎山登山防水外套到底要怎麼洗？山道具完整洗滌保養！
NBA今日最佳好球- Zach Norvell Jr. (10月19日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月19日)

NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34聯合報 記者劉肇育／即時報導

談到合作過的後衛，杜蘭特認為柯瑞(左)更勝衛少(右)。 歐新社
談到合作過的後衛，杜蘭特認為柯瑞(左)更勝衛少(右)。 歐新社
分享

儘管在即將開打的新賽季中可能因傷全面缺陣，但今夏轉披布魯克林籃網戰袍的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）製造話題的功力依舊，他在近日與前奧克拉荷馬雷霆隊友伊巴卡（Serge Ibaka）一同錄製網路節目時，被問到兩名合作過的後衛柯瑞（Stephen Curry）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）誰更好時，杜蘭特卻毫不猶疑地選擇了前者。

杜蘭特在今年夏天透過先簽後換的方式轉戰籃網，儘管受到傷勢影響本賽季可能無法如願披上籃網戰袍登場，不過近日他在與前隊友伊巴卡錄製網路節目「How Hungry Are You?」時，再度靠著犀利回答搶佔媒體版面。

其中在上賽季代表暴龍出賽的伊巴卡，先是問到了杜蘭特是否認為，假使自己沒有發生受傷狀況，勇士最終能否擊敗暴龍時，杜蘭特則是回答「毫無疑問」：「因為如果我在上場的話，你們是不可能在家擊敗我們的。」

對於過去與哈登和衛斯特布魯克一起被稱作雷霆四少，杜蘭特與伊巴卡也談論到了兩名也都已經不在雷霆的前隊友們，兩人皆認為如果當年哈登未離開雷霆轉戰火箭，將無法達成拿下年度MVP的成就，而雷霆四少也有機會在相當年輕的情況下就挺進總冠軍賽。

不過當伊巴卡問到，杜蘭特的兩位前搭擋柯瑞與衛斯特布魯克誰更好時，杜蘭特卻毫不猶豫地選擇了柯瑞，並認為兩者的差別就在於外線投射能力上，不過有趣的是，杜蘭特在轉戰籃網後將與另外一位聯盟頂尖控球後衛厄文（Kyrie Irving）攜手奮戰，屆時他又會如何評比這三名生涯合作過的頂尖後衛，也讓人相當好奇。

杜蘭特雷霆籃網
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

NBA／威廉森缺席6至8周 瑞迪克：鵜鶘戰力深厚

2019-10-22 08:37

NBA／洛城內戰話題多 格林：人們想看我們對立

2019-10-22 11:58

NBA／國王續約希爾德四年 總額最高1.06億美元

2019-10-22 12:50

NBA／席亞康扛暴龍大旗 教頭：他被忽略太久了

2019-10-22 11:05

NBA／開幕戰洛城對決 快艇全面解放雷納德

2019-10-22 10:13

NBA／四年6400萬美元 馬刺提前續留墨瑞

2019-10-22 13:10

NBA／沒進活塞開季名單 老將強森重返聯盟再等等

2019-10-22 12:25

NBA／布朗續約四年35億 綠衫軍總管讚逐冠要角

2019-10-22 09:46

NBA／自豪湖人團隊戰力 戴維斯坦言如釋重負

2019-10-21 18:20

NBA／墨瑞強勢復出 波總：6、7年沒看到人這麼快

2019-10-21 15:40

NBA／想聯手唐斯與布克 羅素預留組3巨頭伏筆

2019-10-21 15:15

NBA／自認狀態絕佳 伊古達拉迫切期盼自由身

2019-10-21 15:00

NBA／字母哥回應哈登是真MVP言論：獎盃在我家

2019-10-21 14:20

NBA／哈登熱身賽火力旺 主帥稱有平均40分實力

2019-10-21 14:10

NBA／開幕戰將到來 詹姆斯：像開學第一天

2019-10-21 13:17

NBA／新東家難尋 楊恩萌生退役念頭

2019-10-21 12:50

NBA／勇士傳利多 柯爾：魯尼有望開幕戰先發

2019-10-21 11:50

NBA／維金斯援助弱勢兒童 續執行得分捐款計畫

2019-10-21 11:45

NBA／詹皇高中球衣創紀錄 18萬7500美元售出

2019-10-21 10:35

NBA／左腳仍有壓力反應 湖人庫茲瑪無緣開幕戰

2019-10-21 10:11

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38
看更多

熱門文章

亞錦賽／劉致榮拚身價 廖敏雄看好先旅日再旅美

2019-10-21 14:22

12強賽／彭政閔報到中華隊 張志豪也來了

2019-10-21 19:45

NBA／威廉森缺席6至8周 瑞迪克：鵜鶘戰力深厚

2019-10-22 08:37

亞錦賽／上回鋁棒勝木棒 中華今年奪冠純度更高

2019-10-21 15:58

NBA／墨瑞強勢復出 波總：6、7年沒看到人這麼快

2019-10-21 15:40

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

MLB／洋基明年精神領袖 紐郵點名賈吉

2019-10-21 17:14

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

12強賽／救援王松井裕樹辭退 宋家豪將跟進

2019-10-21 17:56

日職／驚速周東佑京來襄助 成就諸葛公康神調度

2019-10-22 07:00

NBA／布朗續約四年35億 綠衫軍總管讚逐冠要角

2019-10-22 09:46

12強賽／亞錦中華將交手古巴 找U23可用之兵

2019-10-21 18:21

MLB／世界大賽首戰先發不意外 薛則強碰柯爾

2019-10-22 08:24

NBA／開幕戰洛城對決 快艇全面解放雷納德

2019-10-22 10:13

中職／冬盟外隊名單敲定 19歲根尾昂名氣最大

2019-10-21 18:43

NBA／哈登熱身賽火力旺 主帥稱有平均40分實力

2019-10-21 14:10

MLB／太空人看不見的「眼」 國民繃緊神經

2019-10-22 11:39

12強賽／恰恰教練來了 中華隊今開練

2019-10-21 23:45

NBA／ KD評過往「雷霆四少」 稱柯瑞更勝衛少

2019-10-22 12:34

NBA／沒進活塞開季名單 老將強森重返聯盟再等等

2019-10-22 12:25

全運會／差東奧標0.04秒 陳奎儒「金」不爽

2019-10-22 00:22

MLB／世界大賽預測 80%專家看好太空人

2019-10-22 10:57

全運會／楊俊瀚百米3連霸 比全運喊「陌生」

2019-10-21 19:56

日職／澤村獎得主2019年從缺 史上第5次

2019-10-21 18:11

NBA／席亞康扛暴龍大旗 教頭：他被忽略太久了

2019-10-22 11:05

NBA／自認狀態絕佳 伊古達拉迫切期盼自由身

2019-10-21 15:00

全運會／差點報不到名 陳傑400M摘金奪回王座

2019-10-21 22:38

全運會／16分逆轉國家隊化身 台南市女籃首闖4強

2019-10-21 18:55

NBA／國王續約希爾德四年 總額最高1.06億美元

2019-10-22 12:50

MLB／爭霸前休太久 前老虎教頭：打擊有影響

2019-10-22 09:58

中職／六猿將獲最佳十人 MVP也上演桃猿內鬥

2019-10-22 13:23

全運會／又差奧運標0.04秒 陳奎儒110欄摘金好嘔

2019-10-21 20:26

NBA／洛城內戰話題多 格林：人們想看我們對立

2019-10-22 11:58

NBA／四年6400萬美元 馬刺提前續留墨瑞

2019-10-22 13:10

12強賽／預賽對中華 稻葉篤紀警戒王柏融

2019-10-22 13:22

世界盃橄欖球／日本雖止步8強 盼未來4強不是夢

2019-10-21 16:00

全運會／女籃冠軍班底最後合體 沒開胡喊可惜

2019-10-21 21:27

全運會／網友票選粉紅戰袍上身 郭婞淳瑕不掩金

2019-10-22 00:22

全運會／掉木兩次 東奧國手丁華恬全能衛冕夢碎

2019-10-22 13:23

中職／中信拍片 和恰恰一起轟

2019-10-21 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top