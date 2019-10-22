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NBA／洛城內戰話題多 格林：人們想看我們對立

2019-10-22 11:58聯合報 記者劉肇育／即時報導

開幕戰就是備受注目的洛城內戰，快艇超級巨星快艇雷納德（左）與湖人戴維斯（右）都將...
開幕戰就是備受注目的洛城內戰，快艇超級巨星快艇雷納德（左）與湖人戴維斯（右）都將首度披上新東家戰袍在主場史戴波中心亮相。 路透
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NBA開幕戰將在明天點燃戰火，其中兩名在今年夏天加入洛杉磯球隊的超級巨星快艇雷納德（Kawhi Leonard）與湖人戴維斯（Anthony Davis）都將首度披上新東家戰袍在主場史戴波中心亮相，兩人都直言這一刻的心情是難掩言喻。

儘管生涯已兩度奪得總冠軍賽MVP，但雷納德生涯最難忘的一場比賽卻是發生在他人生的第31場職業比賽，在美國時間2012年的2月18日，雷納德跟隨馬刺出征快艇主場，他以替補出賽17分鐘拿下4分3籃板3助攻，對他來說，這場比賽甚至比總冠軍賽更讓他印象深刻。

「那是我在這個球場的第一場比賽，真的很令人興奮。」在洛杉磯莫雷諾谷出生的雷納德，回想起第一次在史戴波中心參加的職業賽事時說：「這裡距離我的家鄉只有45分鐘車程，那是我在選秀獲選後第一次在球場與家人見面。」

至於生涯已經拿下過NCAA冠軍與世界盃、奧運金牌的戴維斯，儘管生涯已經見過不少大場面，但仍對於在洛杉磯的第一場比賽感到興奮不已，「明天我將在這邊比賽，與我的球隊、隊友，加上這肯定會是一場高強度的競爭，又是我在洛杉磯的第一戰，我認為肯定會相當有趣。」

儘管從1984年共用球場至今，湖人與快艇都多次被列為冠軍熱門球隊，但卻鮮少像今年一樣在同一年被提及，而兩隊教練與球員間更有不少從合作變為敵對關係的例子，包括上季幫助暴龍拿下冠軍的雷納德與湖人格林（Danny Green）首度拆夥，以及過去曾與詹姆斯一同幫助騎士奪冠的泰隆魯（Tyronn Lue）日前則是加入快艇教練團。

對於各界都期待兩支洛城球隊能擦出激烈火花，格林則說：「他們肯定想要擊敗我們，應該說每個人都希望我們兩隊間的對立故事能夠發生，但我們要掛心的不只是他們，還包括我們自己以及所有西區的球隊。」

雷納德快艇湖人
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