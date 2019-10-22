NBA／席亞康扛暴龍大旗 教頭：他被忽略太久了

2019-10-22 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



剛獲得暴龍球團以4年1億3000萬美元價碼續約的前鋒席亞康，已做好準備接下雷納德離隊後所留下的領袖空缺。 歐新社 分享 facebook

多倫多暴龍明天將在NBA開幕戰中進行冠軍錦旗懸掛與冠軍戒指頒獎儀式，不過對於暴龍球員與球迷來說，都知道不能沈浸在這樣的喜悅中太久，尤其是日前剛獲得暴龍球團以4年1億3000萬美元價碼續約的前鋒席亞康（Pascal Siakam），已做好準備接下雷納德（Kawhi Leonard）離隊後所留下的領袖空缺。

暴龍在上賽季奪下隊史首冠後，卻面臨了總冠軍賽MVP雷納德與射手格林（Danny Green）出走洛城，讓他們在季前各方評估中再度落入不被看好的處境，不過上賽季同樣打出亮眼表現的席亞康，在與球隊續約談判暫時告一段落後，也將挺身而出挑起球隊大旗。

「我認為人們已經忽略他太久了，但現在這段時光將結束，因為他將成為這支球隊的重點。」暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）在談到席亞康新賽季將扮演的角色時說，「他總是在場上展現令人難以置信的動力，這不僅推動他上場比賽，還讓他每天都能跨出堅定的步伐不斷前進。」

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來自喀麥隆的席亞康透露，從加入聯盟以來自己還有另外一項重大使命，那就是為來自非洲的球員開出一條有別於以往的道路，「我想改變人們對於非洲球員的看法，告訴大家我不只是能跑、能灌、能帶來能量，我還試圖改變下一代非洲人。我希望人們能因為看到我的故事而更努力去爭取，這成為我加入聯盟後一直推使自己進步的動力之一。」

對於將在沒有雷納德的情況下迎接新賽季，暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）坦言，去年與雷納德攜手奮戰是種奢侈也是一種挑戰，「當他上賽季沒有出賽時，我們也找到一些樂趣，因為球的移動變得更流暢了。毫無疑問，當你志在奪冠時必須要有一名像他這樣的球員，但是我認為，當球更多的移動，每個人都樂於分享時，這肯定也會很有樂趣。」