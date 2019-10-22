NBA／開幕戰洛城對決 快艇全面解放雷納德

2019-10-22 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



快艇教練團宣布，開幕首戰雷納德不會受到上場時間的限制。 美聯社 分享 facebook

NBA新賽季將在明天揭開序幕，今年夏天大力補強的「洛城雙雄」湖人與快艇將在首日正面交鋒，其中在上個賽季獲選總冠軍賽MVP的雷納德（Kawhi Leonard）在轉戰快艇後的首場例行賽，就獲得教練團全面解放，不會受到上場時間的限制，而他和湖人詹姆斯（LeBron James）的對決，成為此戰最大話題。

快艇在今年夏天大手筆補強，不僅簽下雷納德，還與雷霆交易來喬治（Paul George），雖然喬治受到肩膀傷勢動刀影響，將不會參與明天的開幕戰，但季前熱身賽僅出賽兩場的雷納德，已經獲得教練團開綠燈，將不會在明天的開幕戰中限制他的上場時間。

快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）談到雷納德的訓練狀況時說：「這很難以解釋，他既瘋狂又成熟、嚴肅，我認為他向我們的年輕球員和的年輕教練，展現了對於訓練的認真態度。我曾經見過一些態度認真的球員，雖然我不會說出他們的名字，但我卻不曾見過像他這樣的狀況。」

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僅管在季前熱身賽上場時間並不多，但雷納德坦言，今年自己進入季前訓練營時的身體狀態，可能是過去幾個賽季以來最好的一次，也做好為球隊贏球的準備，「我來到這邊就是想幫助隊贏球，嘗試建立一種勝利文化，並讓所有人知道我們要一路打到四月。」

而快艇與雷納德在明天開幕戰的對手湖人，同樣在今年夏天補進明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），加上頭牌球星詹姆斯新賽季將被安排更多控球角色，將呈獻全新氣象，瑞佛斯說：「詹姆斯絕對是史上最優秀的傳球手之一，大家總是拿他與喬丹（Michael Jordan）比較，但我認為他更像魔術強森（Magic Johnson）。」