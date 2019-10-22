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NBA／布朗續約四年35億 綠衫軍總管讚逐冠要角

2019-10-22 09:46聯合報 記者劉肇育／即時報導

波士頓塞爾蒂克與前鋒布朗(中)達成協議，續簽4年總價1億1500萬美元（約台幣3...
波士頓塞爾蒂克與前鋒布朗(中)達成協議，續簽4年總價1億1500萬美元（約台幣35億）合約。 美聯社
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在NBA新賽季開打前夕，聯盟幾名年輕潛力球員都在今天陸續與球隊完成續約，其中波士頓塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）就續簽4年總價1億1500萬美元（約台幣35億）合約，未來綠衫軍也將繼續以他和前鋒泰托姆（Jayson Tatum）為核心來建構球隊。

在主控厄文（Kyrie Irving）轉戰籃網後，綠衫軍也確定了球隊未來將以布朗和泰托姆為核心的建隊藍圖，而在今年夏天歷經世界盃美國男籃國家隊洗禮後，布朗也在今天獲得一張4年1億1500萬美元的續約，比最初塞爾蒂克所開出的4年8000萬美元價碼又高出一截，展現球團留人決心。

塞爾蒂克總管安吉（Danny Ainge）指出，布朗在過去三年取得明顯進步，且在攻守兩端都已經是一名優秀的球員，且今年才22歲的他展現了良好的練球態度與職業素養，「他不但可以得分還能防守聯盟最好的球員，上賽季他在球隊的角色定位上也做得很棒，他肯定會是我們衝擊總冠軍的重要一員。」

布朗也成為安吉任內，繼2009年的朗多（Rajon Rondo）後，再一位在新秀合約結束前與球團達成續約的球員，上個賽季布朗雖然在回歸替補的情況下，平均上場時間稍減到每場26分鐘，但仍有平均13分4.2籃板的數據。

而與布朗同為2016年選秀梯次的國王希爾德（Buddy Hield）、溜馬沙波尼斯（Domantas Sabonis）、馬刺墨瑞（Dejounte Murray）與籃網普林斯（Taurean Prince）等人，也都在今天完成續約；其中希爾德續約價碼為4年9400萬美元，沙波尼斯4年7700萬美元，墨瑞4年6400萬美元，普林斯則為2年2900萬美元。

塞爾蒂克墨瑞
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