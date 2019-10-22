NBA／威廉森缺席六至八周 瑞迪克：鵜鶘仍有競爭力

2019-10-22 08:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



NBA新賽季將在明天舉行兩場開幕戰，其中將迎戰衛冕軍多倫多暴龍的紐奧良鵜鶘，卻在今天傳出選秀狀元威廉森（Zion Williamson）接受右膝半月板關節鏡手術的消息，預計將休養六至八周，也代表球季前四分之一賽季將無法見到威廉森出賽身影。

威廉森在今年頂著狀元光環加盟鵜鶘後，夏季聯賽僅出賽九分鐘就因為左膝蓋受傷提前報銷，不過他在季前熱身賽卻展現球迷所期待的身手，四場比賽繳出平均23.3分6.5籃板以及投籃命中率7成14的亮眼數據，不過在對陣馬刺的比賽中他再度受傷，讓鵜鶘球團隨即宣布他將缺席接下來幾周賽事。

儘管鵜鶘球團一再強調威廉森的傷勢並不嚴重，不過今天仍傳出他進行了右膝關節鏡手術消息，且將至少缺席六到八周賽事，也代表著鵜鶘新賽季的前20到27場賽事都將看不到威廉森的身影。

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而明天對上暴龍的開幕戰鵜鶘也預計讓英格倫（Brandon Ingram）頂上威廉森的先發空缺，並搭配上鮑爾（Lonzo Ball）、瑞迪克（JJ Redick）、哈勒戴（Jrue Holiday）與中鋒費佛斯（Derrick Favors）。

對於球隊在開季前遭遇威廉森的傷勢問題，瑞迪克在今天受訪時坦言並未影響到球隊其他球員對於新賽季的期待，「這將是新賽季的開端，我們仍可以展現出球隊最真實的比賽，並與其他人競爭。我們有一支戰力深厚的隊伍，儘管沒有威廉森我們仍會盡力拿出最佳表現，不過，很顯然的我們也需要他的歸來，希望他能夠盡快康復。」