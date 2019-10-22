親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑

川普為何盲信大陸會妥協？30年前一本書 影響他太深

秋意漸濃！衣服可以換季了嗎？氣象專家告訴你

運動筆記我的二水馬訓練營初體驗~10K讓你跑滿吃飽
健行筆記龍峎頂步道 + 火炎山登山防水外套到底要怎麼洗？山道具完整洗滌保養！
NBA今日最佳好球- Zach Norvell Jr. (10月19日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月19日)

NBA／威廉森缺席六至八周 瑞迪克：鵜鶘仍有競爭力

2019-10-22 08:37聯合報 記者劉肇育／即時報導

NBA新賽季將在明天舉行兩場開幕戰，其中將迎戰衛冕軍多倫多暴龍的紐奧良鵜鶘，卻在今天傳出選秀狀元威廉森（Zion Williamson）接受右膝半月板關節鏡手術的消息，預計將休養六至八周，也代表球季前四分之一賽季將無法見到威廉森出賽身影。

威廉森在今年頂著狀元光環加盟鵜鶘後，夏季聯賽僅出賽九分鐘就因為左膝蓋受傷提前報銷，不過他在季前熱身賽卻展現球迷所期待的身手，四場比賽繳出平均23.3分6.5籃板以及投籃命中率7成14的亮眼數據，不過在對陣馬刺的比賽中他再度受傷，讓鵜鶘球團隨即宣布他將缺席接下來幾周賽事。

儘管鵜鶘球團一再強調威廉森的傷勢並不嚴重，不過今天仍傳出他進行了右膝關節鏡手術消息，且將至少缺席六到八周賽事，也代表著鵜鶘新賽季的前20到27場賽事都將看不到威廉森的身影。

而明天對上暴龍的開幕戰鵜鶘也預計讓英格倫（Brandon Ingram）頂上威廉森的先發空缺，並搭配上鮑爾（Lonzo Ball）、瑞迪克（JJ Redick）、哈勒戴（Jrue Holiday）與中鋒費佛斯（Derrick Favors）。

對於球隊在開季前遭遇威廉森的傷勢問題，瑞迪克在今天受訪時坦言並未影響到球隊其他球員對於新賽季的期待，「這將是新賽季的開端，我們仍可以展現出球隊最真實的比賽，並與其他人競爭。我們有一支戰力深厚的隊伍，儘管沒有威廉森我們仍會盡力拿出最佳表現，不過，很顯然的我們也需要他的歸來，希望他能夠盡快康復。」

威廉森鵜鶘
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

NBA／自豪湖人團隊戰力 戴維斯坦言如釋重負

2019-10-21 18:20

NBA／墨瑞強勢復出 波總：6、7年沒看到人這麼快

2019-10-21 15:40

NBA／想聯手唐斯與布克 羅素預留組3巨頭伏筆

2019-10-21 15:15

NBA／自認狀態絕佳 伊古達拉迫切期盼自由身

2019-10-21 15:00

NBA／字母哥回應哈登是真MVP言論：獎盃在我家

2019-10-21 14:20

NBA／哈登熱身賽火力旺 主帥稱有平均40分實力

2019-10-21 14:10

NBA／開幕戰將到來 詹姆斯：像開學第一天

2019-10-21 13:17

NBA／新東家難尋 楊恩萌生退役念頭

2019-10-21 12:50

NBA／勇士傳利多 柯爾：魯尼有望開幕戰先發

2019-10-21 11:50

NBA／維金斯援助弱勢兒童 續執行得分捐款計畫

2019-10-21 11:45

NBA／詹皇高中球衣創紀錄 18萬7500美元售出

2019-10-21 10:35

NBA／左腳仍有壓力反應 湖人庫茲瑪無緣開幕戰

2019-10-21 10:11

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38
看更多

熱門文章

亞錦賽／養出大物劉致榮？ 廖敏雄只求沒耽誤到

2019-10-21 13:16

亞錦賽／劉致榮發光發熱 廖敏雄：他努力得來的

2019-10-21 11:49

亞錦賽／劉致榮拚身價 廖敏雄看好先旅日再旅美

2019-10-21 14:22

MLB／太空人、國民各擁3王牌 世界大賽誰強？

2019-10-21 11:25

MLB／前老虎3投世界大賽對決 李蘭：好像看過了

2019-10-21 10:48

NBA／自豪湖人團隊戰力 戴維斯坦言如釋重負

2019-10-21 18:20

12強賽／彭政閔向中華隊報到 亞錦賽英雄劉致榮再等等

2019-10-21 19:45

NBA／想聯手唐斯與布克 羅素預留組3巨頭伏筆

2019-10-21 15:15

亞錦賽／上回鋁棒勝木棒 中華今年奪冠純度更高

2019-10-21 15:58

NBA／自認狀態絕佳 伊古達拉迫切期盼自由身

2019-10-21 15:00

NBA／開幕戰將到來 詹姆斯：像開學第一天

2019-10-21 13:17

NBA／勇士傳利多 柯爾：魯尼有望開幕戰先發

2019-10-21 11:50

NBA／墨瑞強勢復出 波總：6、7年沒看到人這麼快

2019-10-21 15:40

MLB／洋基明年精神領袖 紐郵點名賈吉

2019-10-21 17:14

12強賽／救援王松井裕樹辭退 宋家豪將跟進

2019-10-21 17:56

NBA／左腳仍有壓力反應 湖人庫茲瑪無緣開幕戰

2019-10-21 10:11

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

NBA／哈登熱身賽火力旺 主帥稱有平均40分實力

2019-10-21 14:10

NBA／詹皇高中球衣創紀錄 18萬7500美元售出

2019-10-21 10:35

12強賽／亞錦中華將交手古巴 找U23可用之兵

2019-10-21 18:21

中職／冬盟外隊名單敲定 19歲根尾昂名氣最大

2019-10-21 18:43

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

NBA／威廉森缺席六至八周 瑞迪克：鵜鶘仍有競爭力

2019-10-22 08:37

日職／驚速周東佑京來襄助 成就諸葛公康神調度

2019-10-22 07:00

12強賽／中華隊壓力大 彭政閔笑稱：少十年壽命

2019-10-21 11:47

NBA／維金斯援助弱勢兒童 續執行得分捐款計畫

2019-10-21 11:45

全運會／楊俊瀚百米3連霸 比全運喊「陌生」

2019-10-21 19:56

日職／澤村獎得主2019年從缺 史上第5次

2019-10-21 18:11

恰恰教頭來了 今開練拚12強

2019-10-21 23:45

全運會／16分逆轉國家隊化身 台南市女籃首闖4強

2019-10-21 18:55

全運會／差點報不到名 陳傑400公尺摘金奪回王座

2019-10-21 22:38

MLB／世界大賽首戰先發不意外 薛則強碰柯爾

2019-10-22 08:24

全運會／挑戰舉重紀錄 郭婞淳笑稱：臨時起意

2019-10-21 12:27

全運會／挑戰世界紀錄失敗 郭婞淳仍輕鬆摘金

2019-10-21 11:30

全運會／差東奧標0.04秒 陳奎儒「金」不爽

2019-10-22 00:22

全運會／又差奧運標0.04秒 陳奎儒110欄摘金好嘔

2019-10-21 20:26

12強賽／中信形象影片結合棒球魂 號召球迷為中華隊加油

2019-10-21 12:03

世界盃橄欖球／日本雖止步8強 盼未來4強不是夢

2019-10-21 16:00

全運會／女籃冠軍班底最後合體 沒開胡喊可惜

2019-10-21 21:27

影／郭婞淳全運會挑戰世界紀錄失敗 仍強勢奪金

2019-10-21 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top