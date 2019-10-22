親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑

陳同佳案林鄭回馬槍 他舉4點揭開蔡政府偽善

運動筆記我的二水馬訓練營初體驗~10K讓你跑滿吃飽
健行筆記龍峎頂步道 + 火炎山登山防水外套到底要怎麼洗？山道具完整洗滌保養！
NBA今日最佳好球- Zach Norvell Jr. (10月19日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月19日)

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00特約記者李亦伸

洛杉磯湖人教練佛蓋爾說，205公分前鋒庫茲瑪可能是湖人第三好球員，一旦庫茲瑪傷癒歸隊，就可能把他擺進先發。庫茲瑪由於兩個月前扭傷腳踝迄今未癒，還沒能加重訓練，預估還要3-4周恢復和觀察。

庫茲瑪上季為湖人出賽70場，場均18.7分+5.5籃板，投籃命中率4成5，三分命中率3成。從數據和身材、天賦看，24 歲庫茲瑪是值得湖人培養年輕球員，但從庫茲瑪進攻模式、持球習慣和防守、對位能力，庫茲瑪在現有湖人陣中，他會遇上很多挑戰和麻煩。

湖人在送出多位年輕球員後，庫茲瑪成為球隊未來的長期支柱，總教練蓋爾看好他傷癒歸隊...
湖人在送出多位年輕球員後，庫茲瑪成為球隊未來的長期支柱，總教練蓋爾看好他傷癒歸隊後能成為湖人排名第3的大將。 2017-18 Panini球員卡
分享

基本上庫茲瑪接近那種樣樣通卻樣樣鬆的球員，天賦、運動能力、身高都很棒，球路、打法、全能非常讓人喜愛。但庫茲瑪防守不好，打大前鋒扛內線籃板不足、對抗性不夠，打小前鋒持球和處理球能力、腳步又跟不上，外線極不穩定。

多倫多暴龍上季能夠崛起，一路打上總冠軍賽，除了雷納德+羅瑞+小加索三名核心，替補控球范弗利特整季和關鍵時刻都有驚奇表演是關鍵，另外就是205公分三年級前鋒席亞康打得像全明星，關鍵球、穩定投籃和二波籃板+防守，幫助暴龍成就隊史最大驚奇。

席亞康例行賽16.9分+6.9籃板，投籃命中率5成5，三分球命中率3成7，都比庫茲瑪更出色。席亞康季後賽19.1分+7.1籃板，他成暴龍第一球星雷納德之外最穩定的得分點和進攻選擇。庫茲瑪沒有席亞康的力量、防守、協防能力和二波籃板，進攻選擇和出手沒有席亞康的穩定性。

如果庫茲瑪可以在例行賽成長為湖人第三號球星，打出像席亞康一樣穩定好球和個人表現，同時不佔球權+防守出色，那麼湖人只要主力健康，總冠軍基本上十拿九穩。

庫茲瑪想成為湖人的第3球星，需要像暴龍大前鋒席亞康看齊。 美聯社
庫茲瑪想成為湖人的第3球星，需要像暴龍大前鋒席亞康看齊。 美聯社
分享

湖人現在是除了詹姆斯+戴維斯「超人二人組」，其他7-8名球員都是角色球員，功能性居多，輪流上場貢獻奇兵戰力，他們都很難成為統治或改變比賽核心球員。這也是為什麼湖人教練佛蓋爾把湖人第三好球員寄望在庫茲瑪身上原因。

庫茲瑪一如已經被交易出手的湖人三少鮑爾、哈特、英格倫，普遍被高估，在一支真正強隊，需要角色球員打出更穩定狀況時，他們的能力、球技特質和穩定性、球路打法就會備受考驗。

昔日湖人四少都需要一個「體系」幫助他們成長，成為更好團隊球員和功能性替補，他們也都需要一名傑出教練把他們定位在合理、合適位置上。論個人能力、天賦湖人四少都不差，都會讓球探關注，但他們受益於體系的成分要高過幫助建立體系。這就是昔日湖人四少和前湖人教練華頓始終沒能完成重建湖人，幫助湖人成為季後賽球隊潛在病因。

湖人目前第三好球員應該就是庫茲瑪，但庫茲瑪的防守能力、投籃穩定性、籃板球如果只有前兩季那種平凡能力和發揮，那麼他會很快被擠出主要輪換，湖人也會遇上許多麻煩。湖人需要會防守能防守，需要反擊速度，同時需要穩定高的得分射手，庫茲瑪前兩季展現不錯天賦，數據也很漂亮，但他還是必須要擺脫「花拳繡腿」外貌，打出真正有裡子和內容的強硬+穩定球風。

庫茲瑪剛與彪馬「合體」簽五年球鞋代言合約，賺進大把鈔票後，下一個目標就是向湖人招...
庫茲瑪剛與彪馬「合體」簽五年球鞋代言合約，賺進大把鈔票後，下一個目標就是向湖人招牌球星地位邁進。 世界日報
分享

當湖人能挖掘出第三好球員，跟其他功能性替補都能輪流挺身而出，不斷打出驚奇好球幫助湖人形成緊密團隊，湖人才能成為真正總冠軍球隊。

湖人爭冠除了需要健康，更需要找到那個真正第三好球員。

湖人庫茲瑪鮑爾詹姆斯戴維斯

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

NBA／自豪湖人團隊戰力 戴維斯坦言如釋重負

2019-10-21 18:20

NBA／墨瑞強勢復出 波總：6、7年沒看到人這麼快

2019-10-21 15:40

NBA／想聯手唐斯與布克 羅素預留組3巨頭伏筆

2019-10-21 15:15

NBA／自認狀態絕佳 伊古達拉迫切期盼自由身

2019-10-21 15:00

NBA／字母哥回應哈登是真MVP言論：獎盃在我家

2019-10-21 14:20

NBA／哈登熱身賽火力旺 主帥稱有平均40分實力

2019-10-21 14:10

NBA／開幕戰將到來 詹姆斯：像開學第一天

2019-10-21 13:17

NBA／新東家難尋 楊恩萌生退役念頭

2019-10-21 12:50

NBA／勇士傳利多 柯爾：魯尼有望開幕戰先發

2019-10-21 11:50

NBA／維金斯援助弱勢兒童 續執行得分捐款計畫

2019-10-21 11:45

NBA／詹皇高中球衣創紀錄 18萬7500美元售出

2019-10-21 10:35

NBA／左腳仍有壓力反應 湖人庫茲瑪無緣開幕戰

2019-10-21 10:11

傳承韋德時代火炬 巴特勒能否帶給南灘新希望？

2019-10-20 15:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38
看更多

熱門文章

亞錦賽／養出大物劉致榮？ 廖敏雄只求沒耽誤到

2019-10-21 13:16

亞錦賽／劉致榮發光發熱 廖敏雄：他努力得來的

2019-10-21 11:49

亞錦賽／劉致榮拚身價 廖敏雄看好先旅日再旅美

2019-10-21 14:22

NBA／新東家難尋 楊恩萌生退役念頭

2019-10-21 12:50

MLB／太空人、國民各擁3王牌 世界大賽誰強？

2019-10-21 11:25

MLB／前老虎3投世界大賽對決 李蘭：好像看過了

2019-10-21 10:48

NBA／自豪湖人團隊戰力 戴維斯坦言如釋重負

2019-10-21 18:20

12強賽／彭政閔向中華隊報到 亞錦賽英雄劉致榮再等等

2019-10-21 19:45

NBA／想聯手唐斯與布克 羅素預留組3巨頭伏筆

2019-10-21 15:15

亞錦賽／上回鋁棒勝木棒 中華今年奪冠純度更高

2019-10-21 15:58

NBA／字母哥回應哈登是真MVP言論：獎盃在我家

2019-10-21 14:20

NBA／自認狀態絕佳 伊古達拉迫切期盼自由身

2019-10-21 15:00

NBA／開幕戰將到來 詹姆斯：像開學第一天

2019-10-21 13:17

NBA／勇士傳利多 柯爾：魯尼有望開幕戰先發

2019-10-21 11:50

MLB／太空人首戰柯爾先發 強打葛蘭基排客場

2019-10-21 08:12

NBA／墨瑞強勢復出 波總：6、7年沒看到人這麼快

2019-10-21 15:40

NBA／左腳仍有壓力反應 湖人庫茲瑪無緣開幕戰

2019-10-21 10:11

12強賽／救援王松井裕樹辭退 宋家豪將跟進

2019-10-21 17:56

MLB／洋基明年精神領袖 紐郵點名賈吉

2019-10-21 17:14

NBA／詹皇高中球衣創紀錄 18萬7500美元售出

2019-10-21 10:35

NBA／哈登熱身賽火力旺 主帥稱有平均40分實力

2019-10-21 14:10

12強賽／亞錦中華將交手古巴 找U23可用之兵

2019-10-21 18:21

中職／冬盟外隊名單敲定 19歲根尾昂名氣最大

2019-10-21 18:43

12強賽／中華隊壓力大 彭政閔笑稱：少十年壽命

2019-10-21 11:47

NBA／維金斯援助弱勢兒童 續執行得分捐款計畫

2019-10-21 11:45

影／中華抗日成功 亞錦賽勇奪冠軍

2019-10-21 08:09

全運會／楊俊瀚百米3連霸 比全運喊「陌生」

2019-10-21 19:56

日職／澤村獎得主2019年從缺 史上第5次

2019-10-21 18:11

全運會／16分逆轉國家隊化身 台南市女籃首闖4強

2019-10-21 18:55

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

全運會／挑戰舉重紀錄 郭婞淳笑稱：臨時起意

2019-10-21 12:27

全運會／差點報不到名 陳傑400公尺摘金奪回王座

2019-10-21 22:38

全運會／挑戰世界紀錄失敗 郭婞淳仍輕鬆摘金

2019-10-21 11:30

全運會／又差奧運標0.04秒 陳奎儒110欄摘金好嘔

2019-10-21 20:26

日職／驚速周東佑京來襄助 成就諸葛公康神調度

2019-10-22 07:00

12強賽／中信形象影片結合棒球魂 號召球迷為中華隊加油

2019-10-21 12:03

恰恰教頭來了 今開練拚12強

2019-10-21 23:45

詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

2019-10-22 07:00

世界盃橄欖球／日本雖止步8強 盼未來4強不是夢

2019-10-21 16:00

全運會／差東奧標0.04秒 陳奎儒「金」不爽

2019-10-22 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top