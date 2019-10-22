詹皇、戴維斯華麗無雙 庫茲瑪夠格排湖人老三？

洛杉磯湖人教練佛蓋爾說，205公分前鋒庫茲瑪可能是湖人第三好球員，一旦庫茲瑪傷癒歸隊，就可能把他擺進先發。庫茲瑪由於兩個月前扭傷腳踝迄今未癒，還沒能加重訓練，預估還要3-4周恢復和觀察。

庫茲瑪上季為湖人出賽70場，場均18.7分+5.5籃板，投籃命中率4成5，三分命中率3成。從數據和身材、天賦看，24 歲庫茲瑪是值得湖人培養年輕球員，但從庫茲瑪進攻模式、持球習慣和防守、對位能力，庫茲瑪在現有湖人陣中，他會遇上很多挑戰和麻煩。

湖人在送出多位年輕球員後，庫茲瑪成為球隊未來的長期支柱，總教練蓋爾看好他傷癒歸隊後能成為湖人排名第3的大將。 2017-18 Panini球員卡 分享 facebook

基本上庫茲瑪接近那種樣樣通卻樣樣鬆的球員，天賦、運動能力、身高都很棒，球路、打法、全能非常讓人喜愛。但庫茲瑪防守不好，打大前鋒扛內線籃板不足、對抗性不夠，打小前鋒持球和處理球能力、腳步又跟不上，外線極不穩定。

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多倫多暴龍上季能夠崛起，一路打上總冠軍賽，除了雷納德+羅瑞+小加索三名核心，替補控球范弗利特整季和關鍵時刻都有驚奇表演是關鍵，另外就是205公分三年級前鋒席亞康打得像全明星，關鍵球、穩定投籃和二波籃板+防守，幫助暴龍成就隊史最大驚奇。

席亞康例行賽16.9分+6.9籃板，投籃命中率5成5，三分球命中率3成7，都比庫茲瑪更出色。席亞康季後賽19.1分+7.1籃板，他成暴龍第一球星雷納德之外最穩定的得分點和進攻選擇。庫茲瑪沒有席亞康的力量、防守、協防能力和二波籃板，進攻選擇和出手沒有席亞康的穩定性。

如果庫茲瑪可以在例行賽成長為湖人第三號球星，打出像席亞康一樣穩定好球和個人表現，同時不佔球權+防守出色，那麼湖人只要主力健康，總冠軍基本上十拿九穩。

庫茲瑪想成為湖人的第3球星，需要像暴龍大前鋒席亞康看齊。 美聯社 分享 facebook

湖人現在是除了詹姆斯+戴維斯「超人二人組」，其他7-8名球員都是角色球員，功能性居多，輪流上場貢獻奇兵戰力，他們都很難成為統治或改變比賽核心球員。這也是為什麼湖人教練佛蓋爾把湖人第三好球員寄望在庫茲瑪身上原因。

庫茲瑪一如已經被交易出手的湖人三少鮑爾、哈特、英格倫，普遍被高估，在一支真正強隊，需要角色球員打出更穩定狀況時，他們的能力、球技特質和穩定性、球路打法就會備受考驗。

昔日湖人四少都需要一個「體系」幫助他們成長，成為更好團隊球員和功能性替補，他們也都需要一名傑出教練把他們定位在合理、合適位置上。論個人能力、天賦湖人四少都不差，都會讓球探關注，但他們受益於體系的成分要高過幫助建立體系。這就是昔日湖人四少和前湖人教練華頓始終沒能完成重建湖人，幫助湖人成為季後賽球隊潛在病因。

湖人目前第三好球員應該就是庫茲瑪，但庫茲瑪的防守能力、投籃穩定性、籃板球如果只有前兩季那種平凡能力和發揮，那麼他會很快被擠出主要輪換，湖人也會遇上許多麻煩。湖人需要會防守能防守，需要反擊速度，同時需要穩定高的得分射手，庫茲瑪前兩季展現不錯天賦，數據也很漂亮，但他還是必須要擺脫「花拳繡腿」外貌，打出真正有裡子和內容的強硬+穩定球風。

庫茲瑪剛與彪馬「合體」簽五年球鞋代言合約，賺進大把鈔票後，下一個目標就是向湖人招牌球星地位邁進。 世界日報 分享 facebook

當湖人能挖掘出第三好球員，跟其他功能性替補都能輪流挺身而出，不斷打出驚奇好球幫助湖人形成緊密團隊，湖人才能成為真正總冠軍球隊。

湖人爭冠除了需要健康，更需要找到那個真正第三好球員。