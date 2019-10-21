NBA／開幕戰將到來 詹姆斯：像開學第一天

2019-10-21 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



面對新球季開幕戰，湖人詹姆斯比喻說感覺就好像開學的第一天一樣，精神上已準備好要面對比賽。 美聯社 分享 facebook

NBA新球季即將在23日展開，首日就要上演「洛城內戰」，湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）也談到及將到來的比賽，比喻說感覺就好像開學的第一天一樣，精神上已準備好要面對比賽。

台灣時間23日上午10點30分兩支洛杉磯球隊就要展開交手，今夏兩隊紛紛進行補強，湖人網羅戴維斯（Anthony Davis）與「詹皇」攜手，快艇隊則是迎來上季FMVP雷納德（Kawhi Leonard）及喬治（Paul George），頓時讓兩隊成為眾所矚目的焦點。

「精神上我已經準備好了，不過就身體角度而言，我們都還在調整至比賽的狀態。」詹姆斯說，「最棒的方式就是多打比賽，我們還必須要提升季前賽的強度，比賽從周二（美國時間22日）就開始起算，心理層面已經進行了轉變。」

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上個球季詹姆斯遭遇傷病挑戰，因在與勇士隊的「耶誕大戰」中拉傷腹股溝，也讓他缺席了不少比賽，球隊戰績也在他缺陣情況下直直落，最終無緣季後賽。

面對新球季即將到來，又是在例行賽首日就登場，詹姆斯說：「開幕戰很棒，我感覺這就好比開學第一天回到學校的感覺，前一晚整理好衣服，那種回歸正題的興奮感。」