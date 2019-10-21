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NBA／勇士傳利多 柯爾：魯尼有望開幕戰先發

2019-10-21 11:50聯合報 記者毛琬婷／即時報導

勇士中鋒魯尼有望在新球季開幕戰先發亮相。 歐新社
勇士中鋒魯尼有望在新球季開幕戰先發亮相。 歐新社
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上個球季末遭遇鎖骨骨折仍帶傷上陣拚戰總冠軍的勇士中鋒魯尼（Kevon Looney），今夏又拉傷腿筋缺席整個季前熱身賽，不過今天從勇士主帥柯爾（Steve Kerr）口中傳來利多消息，有望在新球季開幕戰先發亮相。

勇士新球季內線出現挑戰，今夏從自由市場補進的中鋒考利史坦（Willie Cauley-Stein）在打球過程中不慎扭傷左腳，將缺席整個訓練營，勇士會在十月底更新他的傷勢情況，之後魯尼和史邁勒基奇（Alen Smailagic）又在訓練營第二天分別拉傷大腿、扭傷左腳踝。

在接連三人傳出傷情後，勇士內線只剩史伯曼（Omari Spellman）一人是健康狀態，內線戰力拉緊報，不過今天柯爾透露，魯尼今天在球隊訓練中表現不錯，也傷勢恢復良好，如果他的狀態能夠繼續維持下去，將會在25日與快艇隊的開幕戰中先發出賽。

柯爾也談到另名傷兵考利史坦的狀況，他表示考利史坦至今仍未接觸訓練，新球季開幕戰確定將缺席；今年選秀會選進的塞爾維亞長人史邁勒基奇則有機會上場表現。

勇士柯爾魯尼
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