NBA／左腳仍有壓力反應 庫茲瑪確定無緣開幕戰

2019-10-21 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



8月隨美國男籃與澳洲隊進行熱身賽，庫茲瑪（Kyle Kuzma ）卻扭傷左腳踝無緣披上國家隊戰袍出征世界盃，眼見NBA新球季開幕戰在即，經過近兩個月的休養仍趕不上開季，確定將在與快艇隊的開幕戰中缺席。

上個賽季庫茲瑪就曾受到傷病困擾，因背、臀和腳踝傷勢共缺席了12場比賽，但仍繳出場均18.7分、5.5籃板、2.5助攻的成績，今夏湖人展開戴維斯（Anthony Davis）交易案時，也未將他放進「六換一」的籌碼當中。

今夏庫茲瑪曾有機會披上國家隊戰袍出征世界盃，卻因左腳踝扭傷確定無緣代表美國隊出戰，回到美國接受治療，儘管他在上周一被批准參加非對抗的籃球訓練，但仍處於每日觀察狀態。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今天湖人練兵，但庫茲瑪依舊無法參加對抗訓練，湖人官方也宣布他的左腳仍出現壓力反應將缺席23日與快艇的開幕戰，湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）表示，目前會慢慢增加他的活動量，然後再看看狀況。

除了庫茲瑪確定缺席開幕戰外，在熱身賽最終戰造成骨盆挫傷的卡盧索（Alex Caruso）也被放到每日觀察名單中，是否能趕上開季仍未可知。