NBA／維金斯援助弱勢兒童 連兩年執行得分捐款計畫

2019-10-21 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



上季首度宣布得分捐款計畫，灰狼隊前鋒維金斯（Andrew Wiggins）今年延續這份愛心，在個人推特上宣布將繼續進行他的得分捐款計畫，只要他在新球季每得一分，就會捐出與自己背號相同的22美元（約台幣672元），幫助弱勢兒童團體。

「我很自豪地宣佈，我將連續第二年進行捐款行動，本季我每得到一分，我就會捐出22美元，幫助那些想要參與運動卻受限制的弱勢兒童團體。」維金斯表示，自己的目標一直都是幫助孩子享受童年快樂，以及參與到運動之中。

上個賽季維金斯宣布這項得分捐款計畫後，最終他共拿下1321分，捐出了2萬9062美元，儘管和上季他的年薪2525萬美元相比並不是筆大數字，但也展現出關懷弱勢的一面，同時也激勵著自己在場上替球隊做出貢獻。

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灰狼上季在西區僅打出36勝46負的戰績，無緣晉級季後賽，而維金斯整季出賽73場，繳出場均18.1分、4.8籃板、2.5助攻的成績。