NBA／詹皇高中球衣創紀錄 18萬7500美元售出

2019-10-21 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



日前一名賣家將一件詹姆斯（LeBron James）上過運動雜誌封面的高中戰袍放上拍賣網站，經過多日競標後，這件球衣最終以18萬7500美元（約台幣572萬元）售出，也成為至今價格最高的「詹皇」球衣。

17歲還就讀聖文森特聖瑪麗高中的詹姆斯，憑藉超人一等的體能條件和籃球智商，早已風靡全美，當時美國運動雜誌《運動畫刊》還專門派人去採訪他。

2002年2月18日，詹姆斯正式登上《運動畫刊》的封面，標題「The Chosen One天選之人」，也正式開啟詹皇時代。而今年九月有人將這件印有綠色的「Irish」和「23」的背號的球衣放上拍賣網站，起標價是25000美金（約台幣77萬元）。

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經過多日競標後，這件球衣以18萬7500美元結標，這個金額也創下到目前為止最高的詹姆斯球衣，同時最後得標金額的百分之5將成為公益基金，將捐給馬薩諸塞州斯普林菲爾德的奈史密斯紀念籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）。