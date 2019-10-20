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NBA／拓荒者首戰加索恐缺陣 懷塞德喊沒問題

2019-10-20 15:22聯合報 記者曾思儒／即時報導

西班牙中鋒加索幾乎確定缺席拓荒者開幕戰。 美聯社
西班牙中鋒加索幾乎確定缺席拓荒者開幕戰。 美聯社
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周四就要迎接新球季開幕戰，拓荒者隊禁區戰力卻仍沒到位，上季遭受嚴重運動傷害的諾基奇（Jusuf Nurkic）來不及歸隊，西班牙中鋒加索（Pau Gasol）也幾乎確定缺席，懷塞德（Hassan Whiteside）又在前幾天扭傷左腳踝，不過懷塞德認為狀況不嚴重，已預告自己開幕戰會上陣。

懷塞德今天已加入拓荒者的球隊練習，教頭史考特（Terry Stotts）語帶保留說，球隊為開幕戰的準備會將懷塞德納入陣容，「不過我們的準備都相同，不管有他（懷塞德）或是沒有他。」

懷塞德今天已加入拓荒者的球隊練習，開幕戰應能上陣。 美聯社
懷塞德今天已加入拓荒者的球隊練習，開幕戰應能上陣。 美聯社
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加索上季遭馬刺隊買斷合約，今年3月加入公鹿隊，但只打了3場比賽就因左腳踝疲勞性骨折動刀，賽季提前報銷，但39歲的他夏天以一年老將底薪加盟拓荒者，先前透露復原狀況順利，預計8月就能重回球場，但看來希望破滅。

不過加索也不把話說死，他表示自己狀況漸入佳境，「這是復健的一部分，當你加重訓練，必須觀察有什麼反應，這需要些時間適應，所以如果你一次做太多或太興奮，就可能適得其反，這就是我稍早發生的狀況，先前發常樂觀，現在我們將腳步緩一緩。」

他也提到，保守來說，開幕戰上場機會不高，「我會確保當我復出，狀態是很好的。」

史考特也老神在在說，加索缺席開幕戰對球隊沒什麼影響，畢竟球隊一直沒和加索一起配合，「如果他熱身賽有打，然後開幕戰缺席，這可能有些不同，不過基本上，他一直都缺席，這真的不會影響到我們，比較好的問題是他何時會回歸，這樣事情才會開始改變。」

拓荒者新賽季第一戰將碰老對手金塊隊，兩隊上季季後賽大戰七場才由拓荒者勝出，對金塊來說將是復仇之戰。

懷塞德拓荒者史考特
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