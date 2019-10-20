NBA／拓荒者首戰加索恐缺陣 懷塞德喊沒問題

2019-10-20 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



西班牙中鋒加索幾乎確定缺席拓荒者開幕戰。 美聯社 分享 facebook

周四就要迎接新球季開幕戰，拓荒者隊禁區戰力卻仍沒到位，上季遭受嚴重運動傷害的諾基奇（Jusuf Nurkic）來不及歸隊，西班牙中鋒加索（Pau Gasol）也幾乎確定缺席，懷塞德（Hassan Whiteside）又在前幾天扭傷左腳踝，不過懷塞德認為狀況不嚴重，已預告自己開幕戰會上陣。

懷塞德今天已加入拓荒者的球隊練習，教頭史考特（Terry Stotts）語帶保留說，球隊為開幕戰的準備會將懷塞德納入陣容，「不過我們的準備都相同，不管有他（懷塞德）或是沒有他。」

懷塞德今天已加入拓荒者的球隊練習，開幕戰應能上陣。 美聯社 分享 facebook

加索上季遭馬刺隊買斷合約，今年3月加入公鹿隊，但只打了3場比賽就因左腳踝疲勞性骨折動刀，賽季提前報銷，但39歲的他夏天以一年老將底薪加盟拓荒者，先前透露復原狀況順利，預計8月就能重回球場，但看來希望破滅。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過加索也不把話說死，他表示自己狀況漸入佳境，「這是復健的一部分，當你加重訓練，必須觀察有什麼反應，這需要些時間適應，所以如果你一次做太多或太興奮，就可能適得其反，這就是我稍早發生的狀況，先前發常樂觀，現在我們將腳步緩一緩。」

他也提到，保守來說，開幕戰上場機會不高，「我會確保當我復出，狀態是很好的。」

史考特也老神在在說，加索缺席開幕戰對球隊沒什麼影響，畢竟球隊一直沒和加索一起配合，「如果他熱身賽有打，然後開幕戰缺席，這可能有些不同，不過基本上，他一直都缺席，這真的不會影響到我們，比較好的問題是他何時會回歸，這樣事情才會開始改變。」

拓荒者新賽季第一戰將碰老對手金塊隊，兩隊上季季後賽大戰七場才由拓荒者勝出，對金塊來說將是復仇之戰。