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NBA／威特斯表現不專業 開幕戰遭熱火禁賽

2019-10-20 14:16聯合報 記者曾思儒／即時報導

熱火球團今天宣布，威特斯(左)因昨天比賽「不專業行為」，對球隊造成不利影響，因此...
熱火球團今天宣布，威特斯(左)因昨天比賽「不專業行為」，對球隊造成不利影響，因此做出禁賽決定。 美聯社
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NBA新賽季即將開戰，熱火隊得分後衛威特斯（Dion Waiters）卻確定缺席球隊台灣時間24日和灰熊隊的開幕戰；熱火球團今天宣布，威特斯因昨天比賽「不專業行為」，對球隊造成不利影響，因此做出禁賽決定。

熱火總裁萊里（Pat Riley）發表的聲明指出，本周球隊發生些「無法接受的事件」，導致威特斯昨天比賽中在板凳區做出不專業的行為，「最終，我覺得我們必須將他禁賽。」

昨天面對火箭隊的最後一場熱身賽，威特斯比賽中曾和教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）言語交鋒，不過熱火並沒明確指出發生那些事件或狀況；最終熱火以133：144吞敗，中斷熱身賽4連勝。

威斯特昨天只出賽10分鐘，有9名隊友出賽時間在他之上；在前4場熱身賽，威斯特平均則有14.3分鐘出賽時間。

事實上，威斯特不是熱火本季第一位公開宣布懲處的球員，老將強森（James Johnson）因體測未過，直接被熱火拒於訓練營外，直到熱身賽才歸隊。

威斯特因開幕戰遭禁賽，將損失8萬3448美金（約254萬新台幣）；這將是他第4個球季披上熱火戰袍，過去3季他因踝傷勢和手術，缺賽場次已達126場。

上季他出賽44場，平均繳出12分，球隊已宣布他在美國時間周四將允許歸隊。

熱火Erik Spoelstra
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