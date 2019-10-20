NBA／賀席亞康獲頂薪 格林：下次晚餐你付錢

2019-10-20 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



看到前隊友席亞康獲得頂薪續約，今夏轉披湖人隊球衣的格林笑說下次晚餐要席亞康付錢。 美聯社 分享 facebook

席亞康（Pascal Siakam）上季打出亮眼表現，助隊打下隊史首座NBA總冠軍並摘下最佳進步獎，根據外媒報導，他與暴龍隊達成續約協議，簽下一紙四年1.3億美元的合約，看到前隊友獲得頂薪續約，今夏轉披湖人隊球衣的格林（Danny Green）也向他祝賀，並笑說下次晚餐要席亞康付錢。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，席亞康與暴龍隊達成續約協議，簽下一紙四年1.3億美元的續約合約，此合約不包含任何球員或球隊選項，而他也是繼76人隊西蒙斯（Ben Simmons）、金塊隊穆雷（Jamal Murray）後，2016年選秀會中第三位獲得頂薪續約的球員。

看到前隊友獲得續約，格林也向席亞康表達祝賀之意，他在推特上寫下：「向我的兄弟席亞康致以崇高敬意，你絕對配得上這份續約合約。祝賀王者！」同時在文末俏皮的標註「下次晚餐你付錢」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

席亞康2016年投入NBA選秀，在第一輪第27順位被暴龍選中，前兩年表現並不出色，但他上個球季表現大躍進，從前兩年的場均4.2、7.3分爆發到16.9分、6.9籃板、3.1助攻、0.9抄截、0.7阻攻的高水準表現，除了拿下首枚冠軍戒外，還摘下最佳進步獎。