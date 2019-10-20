NBA／不看好勇士 麥克海爾：勇湖戰績會互換

2019-10-20 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



退役名人堂球星、前火箭隊總教練麥克海爾認為湖人隊和勇士隊的戰績會和上季正好相反。 美聯社 分享 facebook

退役名人堂球星、前火箭隊總教練麥克海爾（Kevin McHale）近日做客節目時對新球季作出預測，他認為湖人隊和勇士隊的戰績會和上季正好相反，同時他也有些擔心勇士，不看好勇士能打進季後賽。

上個賽季勇士在例行賽打出57勝25負、西區最佳的戰績，而湖人在球季前半段也一度在西區八強之列，不過在去年與勇士的「耶誕大戰」中傷了詹姆斯（LeBron James）後，湖人戰績直直落，最終只繳出37勝45負的成績，再度與季後賽擦身。

今夏各隊陣容都出現變化，湖人從鵜鶘隊挖來戴維斯（Anthony Davis），也吸引明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）前來加盟，被外界看好十分有機會衝擊總冠軍。

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反觀勇士在尋求三連霸過程中，先後傷了杜蘭特（Kevin Durant）及湯普森（Klay Thompson），今夏還面臨多名奪冠班底出走的情況，儘管從籃網隊交易來羅素（DAngelo Russell）補強後場戰力，但多數人都不看好勇士能重返榮耀。

「我預計湖人和勇士的戰績會跟上季正好相反，湖人會取得57勝，勇士則只有37勝。」麥克海爾說，「我有些擔心勇士，畢竟他們失去了杜蘭特、李文斯頓（Shaun Livingston）和伊古達拉（Andre Iguodala），湯普森也會缺席大半球季，上賽季他們隊內排名前六的球員一下子折損四人。」

麥克海爾表示，勇士總管麥爾斯（Bob Myers）全力打造一支全新陣容，主帥柯爾（Steve Kerr）也在捏合新陣容上表現出色，陣中也還有柯瑞（Stephen Curry）這名球星，但有許多新面孔需要融入體系。

「我不敢確定，還需要繼續觀察情況如何，但我目前不認為他們會打進季後賽。」談論完勇士後，麥克海爾也就湖人戰力進行分析，他認為湖人相較於上季在防守端明顯提升，外線投籃能力也增加，「如今我在這支湖人身上終於看到了防守，他們的投籃把握性也更強了。」