NBA／不看好勇士 麥克海爾：勇湖戰績會互換
2019-10-20 11:12
聯合報 記者毛琬婷
／即時報導
退役名人堂球星、前火箭隊總教練麥克海爾（Kevin McHale）近日做客節目時對新球季作出預測，他認為湖人隊和勇士隊的戰績會和上季正好相反，同時他也有些擔心勇士，不看好勇士能打進季後賽。
上個賽季勇士在例行賽打出57勝25負、西區最佳的戰績，而湖人在球季前半段也一度在西區八強之列，不過在去年與勇士的「耶誕大戰」中傷了詹姆斯（LeBron James）後，湖人戰績直直落，最終只繳出37勝45負的成績，再度與季後賽擦身。
今夏各隊陣容都出現變化，湖人從鵜鶘隊挖來戴維斯（Anthony Davis），也吸引明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）前來加盟，被外界看好十分有機會衝擊總冠軍。
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反觀勇士在尋求三連霸過程中，先後傷了杜蘭特（Kevin Durant）及湯普森（Klay Thompson），今夏還面臨多名奪冠班底出走的情況，儘管從籃網隊交易來羅素（DAngelo Russell）補強後場戰力，但多數人都不看好勇士能重返榮耀。
「我預計湖人和勇士的戰績會跟上季正好相反，湖人會取得57勝，勇士則只有37勝。」麥克海爾說，「我有些擔心勇士，畢竟他們失去了杜蘭特、李文斯頓（Shaun Livingston）和伊古達拉（Andre Iguodala），湯普森也會缺席大半球季，上賽季他們隊內排名前六的球員一下子折損四人。」
麥克海爾表示，勇士總管麥爾斯（Bob Myers）全力打造一支全新陣容，主帥柯爾（Steve Kerr）也在捏合新陣容上表現出色，陣中也還有柯瑞（Stephen Curry）這名球星，但有許多新面孔需要融入體系。
「我不敢確定，還需要繼續觀察情況如何，但我目前不認為他們會打進季後賽。」談論完勇士後，麥克海爾也就湖人戰力進行分析，他認為湖人相較於上季在防守端明顯提升，外線投籃能力也增加，「如今我在這支湖人身上終於看到了防守，他們的投籃把握性也更強了。」
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