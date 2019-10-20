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NBA／看好這四隊具爭冠實力 歐尼爾名單中缺快艇

2019-10-20 10:03聯合報 記者毛琬婷／即時報導

NBA名人堂傳奇球星歐尼爾（Shaquille ONeal），近日列出他認為在2019-20年球季具備爭冠實力的四支球隊，不過多達46%的總經理認為會奪冠的洛杉磯快艇隊並不在「俠客」的這份名單中。

「我看了湖人大勝勇士隊的那場季前賽，雖然那只是一場季前賽，但湖人表現真的很棒。」湖人在今夏迎來戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBron James）攜手，也讓歐尼爾十分看好「紫金軍團」有望再度衝擊總冠軍。

除了老東家湖人外，歐尼爾也點名擁有哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）「MVP連線」的火箭隊，以及上季打下全聯盟最佳戰績、MVP「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的公鹿隊，也都是他認為有機會爭冠的球隊。

而上季尋求三連霸失利的勇士隊，新球季面臨多位奪冠班底出走，以及射手湯普森（Klay Thompson）受傷將缺席大半球季的挑戰，外界不看好他們能夠重返榮耀，不過歐尼爾並不這樣認為，「我不會像外界那樣看衰勇士。」反觀多數人都認為奪冠機率極高的快艇，並未在歐尼爾的這份名單中，

今年夏天快艇簽下雷納德（Kawhi Leonard），向雷霆隊交易迎來喬治（Paul George），爭冠聲勢大漲，頓時讓「洛城內戰」成為最受矚目的對決之一。

歐尼爾湖人勇士
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