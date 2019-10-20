NBA／看好這四隊具爭冠實力 歐尼爾名單中缺快艇

2019-10-20 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



NBA名人堂傳奇球星歐尼爾（Shaquille ONeal），近日列出他認為在2019-20年球季具備爭冠實力的四支球隊，不過多達46%的總經理認為會奪冠的洛杉磯快艇隊並不在「俠客」的這份名單中。

「我看了湖人大勝勇士隊的那場季前賽，雖然那只是一場季前賽，但湖人表現真的很棒。」湖人在今夏迎來戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBron James）攜手，也讓歐尼爾十分看好「紫金軍團」有望再度衝擊總冠軍。

除了老東家湖人外，歐尼爾也點名擁有哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）「MVP連線」的火箭隊，以及上季打下全聯盟最佳戰績、MVP「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的公鹿隊，也都是他認為有機會爭冠的球隊。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而上季尋求三連霸失利的勇士隊，新球季面臨多位奪冠班底出走，以及射手湯普森（Klay Thompson）受傷將缺席大半球季的挑戰，外界不看好他們能夠重返榮耀，不過歐尼爾並不這樣認為，「我不會像外界那樣看衰勇士。」反觀多數人都認為奪冠機率極高的快艇，並未在歐尼爾的這份名單中，

今年夏天快艇簽下雷納德（Kawhi Leonard），向雷霆隊交易迎來喬治（Paul George），爭冠聲勢大漲，頓時讓「洛城內戰」成為最受矚目的對決之一。