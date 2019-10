NBA／要搶羅素代言 大陸品牌仍無法割捨NBA

分享 facebook

近期因火箭總管莫雷(Daryl Morey)挺港推文風波,導致不少大陸企業中止與NBA合作。不過,據知名球評史坦(Marc Stein)在個人推文中指出,中國品牌李寧正積極與勇士後衛羅素(D'Angelo Russell)商談,希望將其納至旗下。

根據報導,羅素與Nike的合約將在今年秋天到期,因此李寧抓準時機趁勢找羅素磋商,有望將他簽到旗下,若最終如願簽約,羅素將會成為該品牌形象大使。

Basketball development of a different sort from China: The Li-Ning brand Way of Wade has been pushing to close a lucrative deal with new Warriors guard D'Angelo Russell to make Russell a brand ambassador, according to industry sources