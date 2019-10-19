NBA／要搶羅素代言 大陸品牌仍無法割捨NBA

2019-10-19 17:00 聯合新聞網 綜合報導



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近期因火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺港推文風波，導致不少大陸企業中止與NBA合作。不過，據知名球評史坦(Marc Stein)在個人推文中指出，中國品牌李寧正積極與勇士後衛羅素（D'Angelo Russell）商談，希望將其納至旗下。

根據報導，羅素與Nike的合約將在今年秋天到期，因此李寧抓準時機趁勢找羅素磋商，有望將他簽到旗下，若最終如願簽約，羅素將會成為該品牌形象大使。

Basketball development of a different sort from China: The Li-Ning brand Way of Wade has been pushing to close a lucrative deal with new Warriors guard D'Angelo Russell to make Russell a brand ambassador, according to industry sources — Marc Stein (@TheSteinLine) October 17, 2019

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羅素本季進入生涯第5年，榜眼身份踏入聯盟的他，在加入勇士前，輾轉待過湖人、籃網，上季在籃網打出場均21.1分、7助攻的生涯代表作，首度入選明星賽，如今先簽後換加入勇士，被寄與厚望能夠填補明星後衛湯普森（Klay Thompson）休戰時的空缺。