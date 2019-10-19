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NBA／狀元缺席不打緊 鵜鶘7人上雙熱身賽5連勝

2019-10-19 16:21聯合新聞網 綜合報導

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鵜鶘今日熱身賽作客麥迪遜廣場花園，盡管「狀元」威廉森（Zion Williamson）因右膝傷勢休兵，但全隊將士用命，7人得分上雙，終場117:116驚險帶走勝利，熱身賽5戰均告捷。

鵜鶘開局展現火燙手感，單節豪取34分，第二節更一度拉出雙位數領先優勢，不過，尼克身為主場球隊，氣勢也不輸人，探花巴瑞特（R.J. Barrett）半場就灌進17分，讓尼克仍緊咬比數，搭配藍道（Julius Randle）也有攻勢，第三節結束鵜鶘僅有5分領先。

尼克末節則是二年級生崔爾（Allonzo Trier）個人秀，單節大心臟連切帶投砍進16分，幫助球隊在最後1分鐘追至1球之差，但尼克關鍵最後時刻進攻頻頻當機，前後4次反超機會皆失守，錯失贏球機會。

鵜鶘此役雖缺少威廉森，但進攻火力平均，新秀亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）跟哈特（Josh Hart）皆斬獲17分，英格倫（Brandon Ingram）有16分、6籃板；新加盟的瑞迪克（JJ Redick）憑藉三分球5投4中挹注14分，中鋒歐卡佛（Jahlil Okafor）與主控哈勒戴（Jrue Holiday）則同樣貢獻13分。

尼克方面雖輸了比賽，但仍有藍道全場18投7中、20分的亮眼表現；巴瑞特也不讓藍道專美於前，砍進19分，抓下6籃板，展現探花價值；崔爾則進帳17分。

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