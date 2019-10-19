NBA／難忘上季東決失利 字母哥：以為贏定了

2019-10-19 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



「字母哥」安戴托昆波(右)，上季對暴龍季後賽吞敗。 美聯社 分享 facebook

公鹿隊在上季打出全聯盟最佳的戰績挺進季後賽，卻在東區決賽遭後來奪冠的暴龍隊逆轉，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo ）受訪時談到上季錯失爭冠機會，仍感到遺憾，放眼未來自己要從失敗中吸取教訓。

「這有些苦澀，當時我們系列賽2：0領先暴龍時，我真的以為我們要進總冠軍賽了，並開始展望未來。」安戴托昆波談到上季東區冠軍賽說，「我當時真的以為我們會贏，卻連續輸了四場，整個球季沒發生的事都發生了，如果之前你跟我說事情會這樣發展，我會拿出房子跟你打賭，這是不可能。」

最終公鹿在先贏兩場之後遭暴龍連拿四勝遭淘汰，無緣爭冠，「我和整支球隊都很失落，但我們必須從中學習，現在談起那個時刻，我只能說大概那時我還沒準備好，還不夠成熟，但最重要的是要從失敗中記取教訓。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

儘管最終無緣爭冠，「字母哥」的整季亮眼表現也受到外界肯定，他擊敗尋求衛冕的火箭隊球星哈登（James Harden），拿下生涯首座MVP獎項，不過這也引來哈登不滿，曾批評沒能獲獎是因為聯盟的「政治操作」和媒體刻意給他營造的形象，也有些聲音質疑安戴托昆波。

「那是他們的意見，他們可能更支持哈登，但我永遠不會說我比哈登強，也不代表我會放棄這一個獎項或為此道歉。」安戴托昆波説：「現在獎盃還在我家裡呢！」