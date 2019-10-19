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NBA賽事懶人包 (10月19日)焦點球員- Stephen Curry (10月19日)

NBA／難忘上季東決失利 字母哥：以為贏定了

2019-10-19 13:43聯合報 記者毛琬婷／即時報導

「字母哥」安戴托昆波(右)，上季對暴龍季後賽吞敗。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波(右)，上季對暴龍季後賽吞敗。 美聯社
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公鹿隊在上季打出全聯盟最佳的戰績挺進季後賽，卻在東區決賽遭後來奪冠的暴龍隊逆轉，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo ）受訪時談到上季錯失爭冠機會，仍感到遺憾，放眼未來自己要從失敗中吸取教訓。

「這有些苦澀，當時我們系列賽2：0領先暴龍時，我真的以為我們要進總冠軍賽了，並開始展望未來。」安戴托昆波談到上季東區冠軍賽說，「我當時真的以為我們會贏，卻連續輸了四場，整個球季沒發生的事都發生了，如果之前你跟我說事情會這樣發展，我會拿出房子跟你打賭，這是不可能。」

最終公鹿在先贏兩場之後遭暴龍連拿四勝遭淘汰，無緣爭冠，「我和整支球隊都很失落，但我們必須從中學習，現在談起那個時刻，我只能說大概那時我還沒準備好，還不夠成熟，但最重要的是要從失敗中記取教訓。」

儘管最終無緣爭冠，「字母哥」的整季亮眼表現也受到外界肯定，他擊敗尋求衛冕的火箭隊球星哈登（James Harden），拿下生涯首座MVP獎項，不過這也引來哈登不滿，曾批評沒能獲獎是因為聯盟的「政治操作」和媒體刻意給他營造的形象，也有些聲音質疑安戴托昆波。

「那是他們的意見，他們可能更支持哈登，但我永遠不會說我比哈登強，也不代表我會放棄這一個獎項或為此道歉。」安戴托昆波説：「現在獎盃還在我家裡呢！」

安戴托昆波哈登暴龍
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