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NBA／厄文歸隊無用 籃網不敵暴龍吞熱身賽首敗

2019-10-19 11:09聯合報 記者毛琬婷／即時報導

厄文(左)熱身賽重新歸隊。 路透
厄文(左)熱身賽重新歸隊。 路透
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日前在上海賽僅出賽一分鐘，因臉部又遭撞傷退場的厄文（Kyrie Irving）今天歸隊，上場25分鐘，得到19分、3籃板、4助攻，但無法幫助籃網隊取得勝利，以107：123不敵尋求連霸的暴龍隊，吞下熱身賽首敗。

厄文在上個月的一次訓練中不慎遭對手撞傷，導致左臉骨折，儘管不影響接下來的訓練及比賽，中國大陸賽也如願成行，但在首站上海賽又傳出傷退消息，他在一次防守過程中遭到湖人朗多（Rajon Rondo）上臂撞擊到臉部，他隨即脫下防護面罩，表情痛苦的走下場。

經過多日休養，厄文今天又化身「面具俠」重返賽場，首節雙方戰成28平，不過「熱機」完成的暴龍在次節展現兇猛火力，在戴維斯（Terence Davis）單節攻下十分帶領下，全隊攻下46分，一舉轟垮籃網防線。

暴龍此役三分球如雨下，全場47投24中，其中繳出全隊最高18分的阿努諾比（OG Anunoby）及上季季後賽表現亮眼的范弗利特（Fred VanVleet）各貢獻四記，轟得對手暈頭轉向。

而季前賽前三戰都未嘗敗績的籃網，今天在主場迎回缺陣九天的厄文，儘管他繳出全場最高分的表現，仍無法助隊取勝，以季前賽三勝一負迎接新球季，新球季開幕戰將於24日在主場迎戰灰狼隊。

厄文籃網暴龍
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