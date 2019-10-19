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NBA／裁掉麥克金尼留克里斯 柯爾：艱難的決定

2019-10-19 10:30聯合報 記者毛琬婷／即時報導

克里斯(中)。 美聯社
克里斯(中)。 美聯社
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根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士隊將裁掉麥克金尼（Alfonzo McKinnie），為克里斯（Marquese Chriss）騰出一個陣容名額，今天與湖人隊的最後一場季前賽賽前，主帥柯爾（Steve Kerr）談到此事，坦言這是一個很艱難的決定。

麥金尼在2015年選秀會上落選，之後陸續前往盧森堡和墨西哥打職業聯賽，上個賽季他加入暴龍，不過大部分時間都待在發展聯盟，之後在2018年與勇士簽下一紙兩年底薪合約，但此合約是非保障合約。

今天與湖人的最後一場季前賽賽前，勇士主帥柯爾也被問到球隊的這個決定，「這真的是一個很艱難的決定，因為我們非常尊重麥克金尼，不僅是他在場上的表現，還有他私下的性格，他一直很棒、非常職業，就是你想擁有的球員，是NBA等級的球員。」

柯爾認為做出這樣的決定，除了中鋒位置上的傷病困擾外，還有就是薪資的問題，「我們嘗試過找出方法留下他們兩人，但是我們沒能做到。因為我們中鋒位置上的傷病問題，加上克里斯在訓練營中表現出色，所以我們打算留下他，明天官方就會宣布。」

克里斯則表示，還未從球隊官方那邊聽到什麼消息，但今天的比賽依舊會全力以赴，「我會像過去幾場比賽一樣對待今天的比賽，我仍然在努力證明自己，努力展示我屬於這裡。」

勇士柯爾湖人
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