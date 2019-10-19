NBA／狀元郎傷勢樂觀？鵜鶘主帥笑答：當然！他又沒死

2019-10-19 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



威廉森。 美聯社 分享 facebook 紐奧良鵜鶘昨天宣布，威廉森（Zion Williamson）因右膝痠痛的關係，會缺席今天最後一場對尼克的季前賽，將接受進一步的檢查和傷勢評估，對於狀元郎的傷勢，主帥簡崔（Alvin Gentry）樂觀看待，還開起玩笑說：「當然了，他很好，他又沒死。」

背負著狀元之名踏入NBA戰場，外界都給予威廉森極大期望，也十分關注他在新球季的表現，不過日前傳出他身體不適的消息，昨天鵜鶘官方也宣布威廉森因右膝痠痛將缺席球隊最後一場季前賽，將進行進一步檢查。

近日鵜鶘總教練簡崔談到子弟兵的傷勢問題説：「我覺得是在和馬刺（台灣時間10月14日）的那場比賽中感到不適的，但我目前也還不知道詳細的檢查結果。」記者繼續追問簡崔是否對威廉森的傷勢感到樂觀時，他笑著說：「當然了，他很好，他又沒死。」

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而威廉森在今年對北卡一戰曾發生右膝扭傷，導致缺席六場比賽，夏季聯賽首戰也因左膝傷勢只上場八分鐘，但撇除傷病困擾，他在季前賽表現十分亮眼，四場比賽繳出場均23.3分、6.5籃板、2.3助攻、1.5抄截，投籃命中率高達7成14。