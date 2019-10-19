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NBA／砸700萬美元整建診所 喬丹：只是個開始

2019-10-19 09:33聯合報 記者毛琬婷／即時報導

喬丹。 美聯社
喬丹。 美聯社
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NBA傳奇球星、黃蜂隊老闆喬丹（Michael Jordan）近日出席他在夏洛特所資助的診所開業儀式，並在致詞時一度情緒激動落淚，「對我來說，能夠回饋多年來支持我的社區，對我來說是非常令人激動的事情。」 

喬丹投入了700萬美元為夏洛特的兩間診所進行修建，其中一間位於北卡羅來納州最大的低收入地區，將提供給社區中未投保或投保不足的個人，為貧困人口提供醫療服務。

近日喬丹出席這間名為「Novant Health Michael Jordan家庭醫療診所」的開業儀式，並在致詞時一度情緒激動落淚，他說：「身為父母、兒子站在你們面前，我是這社區中的一員，我的大家庭需要得到更多的關注，您看到我的名字，仍看到很多人在我身後，尤其是我對母親的承諾，最重要的就是關懷他人。」

喬丹表示，雖然自己曾遠赴他鄉，到芝加哥伊利諾伊州等地追逐夢想，仍不會忘記自己的根在哪裡，「我不需要母親的提醒，我知道我回饋給夏洛特的不及於它給我的那樣多，這不是出於投資的考量，而是發自內心的做法，受到這座城市的鼓舞而激發起的熱情，這只是一個開始。」

喬丹黃蜂
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