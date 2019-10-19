NBA／新球季化身助教 沃爾：看以後是否適合執教

2019-10-19 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



沃爾(中)新球季扮演協助教練的角色。 路透。 分享 facebook 上季提前報銷的巫師隊主控沃爾（John Wall）目前仍在養傷當中，雖然新球季仍無緣上場替球隊效力，但他將以另一個身分幫助球隊，將擔任助教角色，協助主帥簡崔（Alvin Gentry）。

沃爾在今年一月時進行左腳手術，提前宣布球季結束，不過卻在幾天後又發生意外，他在家中不慎摔倒，導致其左腿跟腱部分斷裂再度動刀，也讓原本只需休養數周的傷勢，瞬間拉長為2019-2020球季報銷。

雖然新球季仍無望上場替球隊做出貢獻，不過正在養傷的沃爾將化身助理教練，協助總教練簡崔，用另一種身分幫助球隊。

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「我想這一年會告訴我，以後我是否能成為一名教練。」沃爾認為，擔任一名教練需要極大的耐心，必須清楚知道如何與球員進行互動，因為每個球員的態度、個性、心情波動是完全不同的。

沃爾說：「這些都是我在年輕時，教練試著教我，而且是我學到的，我年輕時就是個不太喜歡被教練管的傢伙。」他在2017年與巫師簽下一紙四年1億7千萬美元頂薪合約，生涯場均23.1分、10.7助攻、2抄截。