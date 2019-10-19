NBA／ 近5成球隊總管 新賽季預測快艇奪冠

2019-10-19 01:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合報導



雷納德(右)與喬治聯手加入快艇。 (路透) 分享 facebook ＮＢＡ新賽季將在下周開打，聯盟卅隊總管在昨天進行了預測調查，其中洛杉磯快艇被評估為新賽季冠軍最大熱門球隊，上季年度最有價值球員得主安戴托昆波也以百分之五十二的支持度被認為將再度獲獎。

快艇今夏補進雷納德與喬治雙星，再加上上季主力陣容幾乎都獲續約，在總管預測中不僅以高達百分之八十二的支持度被認為有最棒的休賽季補強，還以百分之四十六的支持度被認為將拿下新球季冠軍，排名在公鹿隊（百分之卅六）與同城的湖人隊（百分之十一）之前。

不過快艇頭牌球星雷納德在年度最有價值球員預測上，敗給了「字母哥」安戴托昆波，並與勇士柯瑞、湖人戴維斯皆以百分之十的支持率並列第二，而安戴托昆波、柯瑞、雷納德與火箭隊哈登、金塊隊約柯奇則被選為新賽季各位置最佳五人。

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儘管在總管預測中被看好，但快艇與雷納德在季前熱身賽的表現卻不如預期，在昨天於溫哥華出戰獨行俠隊的比賽中，重返加拿大的雷納德雖然獲得全場球迷支持，但他出手十九次僅命中五球、拿下十三分，反觀獨行俠在歐洲雙星唐西奇與波爾辛吉斯皆繳出雙十領軍下，以一○二比八十七賞給快艇熱身賽第三敗。

談到球隊的調整狀況，雷納德坦言與隊友間都還在彼此了解的階段，希望能建立良好的化學效應，「至於我也還在尋找舒服的比賽節奏，但目前最關注的還是健康，因為去年的受傷讓我對球隊造成些影響。」