NBA／詐傷換取得分機會？ 麥基：我真的撞到了

麥基(中)。 路透 分享 facebook 湖人中鋒麥基(JaVale McGee)昨日對戰前東家勇士比賽時,詐傷走出場外,隨後又跑回場內接獲傳球灌籃得分,此舉引起熱議,不過當事人今天受訪時無奈表示「那個時候真得有撞到膝蓋」。

湖人昨天主場進行與勇士熱身賽,比賽進行至第三節,開局沒多久麥基在一波進攻擋拆下滑時,疑似與勇士球員發生擦撞,導致隨後一跛一跛走至場邊,誰料沒多久,麥基就又踏進場中接獲戴維斯(Anthony Davis)的傳球,灌籃得手。

They need to run this play for JaVale McGee in the regular season 😅 pic.twitter.com/v8haT2COd3