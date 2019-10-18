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NBA／詐傷換取得分機會？ 麥基：我真的撞到了

2019-10-18 18:38聯合新聞網 綜合報導

麥基(中)。 路透
麥基(中)。 路透
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湖人中鋒麥基（JaVale McGee）昨日對戰前東家勇士比賽時，詐傷走出場外，隨後又跑回場內接獲傳球灌籃得分，此舉引起熱議，不過當事人今天受訪時無奈表示「那個時候真得有撞到膝蓋」。

湖人昨天主場進行與勇士熱身賽，比賽進行至第三節，開局沒多久麥基在一波進攻擋拆下滑時，疑似與勇士球員發生擦撞，導致隨後一跛一跛走至場邊，誰料沒多久，麥基就又踏進場中接獲戴維斯（Anthony Davis）的傳球，灌籃得手。

麥基以往常被看作場上「戲精」，因此此一畫面多少被認為是「詐傷」。不過麥基今天出面解釋：「我真的撞到膝蓋了，我走到場邊時，看到格林（Draymond Green）在守戴維斯。當時我想著：『忘掉膝蓋的疼痛，我要拿下分數』，所以我就跑回場內，接獲傳球之後灌籃。」

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