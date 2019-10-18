ABL／回歸台灣籃壇 富邦勇士宣布簽下梅奧

2019-10-18 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北即時報導



富邦勇士隊正式宣布簽下洋將梅奧。圖／富邦勇士隊提供 分享 facebook 繼簽下「野獸」林志傑後，新賽季將轉戰ABL的台北富邦勇士籃球隊在今天再宣布補強消息，簽下上賽季效力SBL達欣工程籃球隊的前NBA球星梅奧（O.J. Mayo），再加上昨天宣布續約的洋將賈西亞，富邦新賽季三洋將已有兩人確定簽約。

富邦勇士球團於今天正式宣布，擁有八年NBA資歷的梅奧正式加盟，在2008年以第一輪第三順位獲選的他，是SBL史上NBA選秀順位最高的洋將，生涯成就包含入選年度新秀第一隊、單場最高40分、以及單場轟下7記三分球等紀錄。

去年梅奧則是決定轉戰台灣籃壇，效力SBL達欣首年就以場均22.6分拿下聯盟得分王，並在明星賽勇奪三分球大賽冠軍。暑假期間轉戰NBL中國大陸全國男子籃球聯賽的湖南永勝，他延續火燙手感，平均攻下29.3分。

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富邦勇士球團表示，將在11月5日滿32歲的梅奧，過去兩年在亞洲的努力和表現有目共睹，因此富邦勇士教練團希望這位昔日NBA得分砍將、國內籃壇史上最著名洋將能與勇士們盡快磨合適應，一同征戰ABL。

富邦勇士球團指出，梅奧已於昨晚抵達台北，將開始和球隊進行訓練，期望在場上培養出良好的化學效應，富邦勇士隊新賽季ABL首戰將在11月16日於台北和平籃球館開打，預計在下周舉辦開季記者會，屆時梅奧將會與隊友們一同亮相。