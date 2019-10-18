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NBA今日十大好球 (10月18日)賽事精華- 獨行俠 vs. 快艇 (10月18日)

NBA／雷納德重返加拿大獲歡呼 獨行俠雙星潑冷水

2019-10-18 16:08聯合報 記者劉肇育／即時報導

雷納德進場。 美聯社
雷納德進場。 美聯社
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達拉斯獨行俠在今天於溫哥華出戰洛杉磯快艇的比賽中，靠著歐洲雙星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與唐西奇（Luka Doncic）皆繳出雙十的表現，以102：87擊敗快艇，讓重返加拿大的雷納德（Kawhi Leonard）無緣帶走勝利。

快艇在今天所公布的聯盟總管調查中，被預估將是新賽季奪冠最大熱門球隊，以百分之46的支持率壓過了公鹿的百分之36與湖人的百分之11，不過在季前熱身賽中他們仍在調整狀態，包括喬治（Paul George）、貝佛利（Patrick Beverley）與威廉斯（Lou Williams）皆缺陣。

反觀獨行俠今天在歐洲雙星波爾辛吉斯與唐西奇皆出賽的情況下，首節就打出32：13的攻勢，而今年夏天從暴龍轉戰快艇的雷納德，雖然這場溫哥華的比賽中受到加拿大球迷的熱烈歡迎，但他整場比賽手感不佳出手19次僅命中5球拿下13分，是快艇先發中唯一得分來到雙位數的球員，最終獨行俠也以15分差距拿下勝利。

對於與波爾辛吉斯同場繳出雙十成績單並幫助球隊取勝，獨行俠唐西奇表示，球隊確實已經有良好的化學效應，「雖然現在只是季前熱身賽階段，但我們已經為新賽季做好準備，並會延續好的化學效應，今天我們在防守端做得不錯，每個人都相當團結且努力拚搶每一顆球，這就是我們的目標。」

快艇今天雖然輸球，不過拜雷納德重返加拿大所賜，溫哥華球迷整場比賽送給快艇滿滿的加油聲，雷納德說：「溫哥華是最棒的籃球城市之一，從今晚他們所展現的你就能發現，塞滿了整座球場，能夠回到這邊感覺真的很棒。」

而快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）也說：「球迷都相當興奮，因為他對於這個國家有很特別的作為，所以今天的比賽肯定帶給他很多樂趣。」

快艇雷納德波爾辛吉斯
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