親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑

三航廈新造型像Costco？桃機：旅客往上看不變

2020大選才真正開始！他認為韓、蔡勝負在30萬票內

運動筆記【教練！我想跑步！】心智訓練想去跑完我的初馬
健行筆記【活動】HAPPY GO 輕健行去抽獎，卡路里簡單燒！日本搶岳表銀座 Day.6 燕岳、歸
NBA賽事精華- 灰狼 vs. 公鹿 (10月18日)賽事精華- 拓荒者 vs. 金塊 (10月18日)

NBA／前裁判再爆料 2007年季後賽吹判不利太陽

2019-10-18 14:03聯合報 記者毛琬婷／即時報導

2008年NBA爆發裁判賭球事件，其中一名裁判裁判唐納吉（Tim Donaghy）還遭判刑入監服刑15個月，近日這名裁判在鳳凰城廣播電台透露更多如何操控季後賽的細節。

唐納吉在2007年坦承自己的黑哨事實，隔年入監服刑15個月，並在2009年服刑期滿出獄，而他在獄中本還打算出書爆料，供出利用裁判習性做為賭球資訊的手法，因內容太敏感，出版社怕有法律問題，所以暫停出書計劃。

近日唐納吉上廣播節目談到過去的黑哨歷史，透露2007年裁判如何操控季後賽的細節，「很多人都知道那是個以弱勝強的系列賽，當時太陽實力明顯高於對手，最後卻輸了。」

2007年季後賽，太陽首輪以4：1擊敗湖人隊，次輪卻以2：4敗給當時實力較弱的馬刺隊，無緣晉級。唐納吉表示，「我的主管努涅斯（Tommy Nunez）非常不喜歡太陽的老闆，他告訴我們，吹判時要針對太陽，給對手製造優勢，那個系列賽我們吹了很多不利太陽的哨音，導致他們落敗。」

湖人馬刺NBA
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

NBA／再談莫雷事件 席佛重申捍衛言論自由

2019-10-18 09:12

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

NBA／看不到推特、滿街監視器 湖人中國行不太好過

2019-10-18 12:51

NBA／球隊總管大多看好快艇奪冠 字母哥連莊MVP

2019-10-18 12:23

NBA／字母哥全能表現獵狼 率公鹿熱身賽5戰全勝

2019-10-18 11:31

NBA／面臨新挑戰從未失信心 柯瑞：奪冠目標仍未變

2019-10-18 10:54

NBA／與公牛簽約隨即宣布退休 丹恩結束15年職業生涯

2019-10-18 10:10

NBA／比爾確定續約 2年7200萬美元續留巫師

2019-10-18 07:52

NBA／中國要求開除火箭隊總管 總裁悍然拒絕

2019-10-18 06:01

NBA／戴維斯主場首秀 詹皇：他能改變比賽

2019-10-18 00:24

NBA／努力練外線 西蒙斯承認：我不是好射手

2019-10-17 17:16

NBA／42歲老飛人 卡特目標例行賽82場全勤

2019-10-17 15:52

NBA／4連敗平均失129分 爵士新成員熱身賽進攻也卡彈

2019-10-17 15:42

NBA／談執教衛斯特布魯克 丹東尼笑稱「衛來瘋」

2019-10-17 15:38

NBA／捍衛中距離價值 杜蘭特筆戰各路網友

2019-10-17 14:50

NBA／詹皇、AD齊上陣 湖人主場大勝勇士33分

2019-10-17 14:34

NBA／雙巨頭取代三巨頭 AD：最刺激賽季來了

2019-10-17 13:52

NBA／續約羅瑞還不夠 傳暴龍將頂薪留席亞康

2019-10-17 13:05

NBA／卡特三分球爆發 對手主帥：怎還不退休？

2019-10-17 12:45

NBA／國王提前報價 希爾德尋求破億合約

2019-10-17 12:30

NBA／與偶像奈許一起訓練 楊恩：最喜歡的時光

2019-10-17 12:06

NBA／國王頂薪續約報價 波格丹諾維奇觀望中

2019-10-17 12:02

NBA／火箭「MVP連線」上陣 哈登40分不敵馬刺

2019-10-17 11:03

NBA／綠衫軍加入搶人戰局？ 傳三換一搶比爾

2019-10-17 10:15

NBA／厄文參加訓練 籃網：預計周六戰暴龍

2019-10-17 08:55

NBA雙關廣告 為贊助商創造雙邊關係

2019-10-17 07:00

莫雷失言代價高 NBA當局低調處理得當

2019-10-16 07:00

日本「陳信安」馬場雄大 為何被獨行俠放棄？

2019-10-15 07:00

NBA的異業結盟 擴大贊助收入的三支箭

2019-10-10 07:00

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00
看更多

熱門文章

NBA／中國要求開除火箭隊總管 總裁悍然拒絕

2019-10-18 06:01

丹麥羽賽／球后逆轉勝 戴資穎站上8強

2019-10-17 22:05

中職／桃猿5轟20:3屠兄弟 首次3連霸林立FMVP

2019-10-17 22:40

NBA／詹皇、AD齊上陣 湖人主場大勝勇士33分

2019-10-17 14:34

亞錦賽／複賽賽程出爐 中華隊先後對韓、陸

2019-10-17 16:17

中職／伯納賽後向媒體說再見 明年不留兄弟？

2019-10-18 09:00

中職／彭政閔最終一戰 黯然看兄弟大敗桃猿連霸

2019-10-17 22:44

勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

2019-10-18 07:00

2019亞錦賽成棒 複、決賽賽程與最新比分

2019-10-17 16:25

MLB／洋基快掰了 太空人靠兩發三分砲取得聽牌

2019-10-18 12:34

MLB／洋基控偷暗號 太空人教頭：爆料就別匿名

2019-10-18 07:51

NBA／努力練外線 西蒙斯承認：我不是好射手

2019-10-17 17:16

NBA／4連敗平均失129分 爵士新成員熱身賽進攻也卡彈

2019-10-17 15:42

中職／彭政閔改拿教練棒 感覺真的退休了

2019-10-17 23:42

NBA／再談莫雷事件 席佛重申捍衛言論自由

2019-10-18 09:12

NBA／42歲老飛人 卡特目標例行賽82場全勤

2019-10-17 15:52

NBA／比爾確定續約 2年7200萬美元續留巫師

2019-10-18 07:52

中職／再獲敗隊最佳球員 張志豪心情沮喪

2019-10-18 00:01

中職／季賽4轟未有滿貫砲 劉時豪這兩轟驚人

2019-10-17 19:34

NBA／戴維斯主場首秀 詹皇：他能改變比賽

2019-10-18 00:24

中職／6年5冠 桃猿傳奇3連霸謝幕

2019-10-18 00:05

首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

2019-10-18 07:00

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

中職／猿隊完成3連霸 洪總：沒想到那麼順利

2019-10-18 00:21

NBA／與公牛簽約隨即宣布退休 丹恩結束15年職業生涯

2019-10-18 10:10

中職／兄弟第5戰若贏 封王機率從14%變25%

2019-10-17 16:06

中職／向恰恰告別 網友發現總冠軍賽藏數字秘密

2019-10-18 10:49

網球／約帥母談星媽人生 坦言兒子不如費納受歡迎

2019-10-17 19:12

丹麥羽賽／收對戰3連勝 周天成闖8強

2019-10-17 19:19

中職／兄弟還未絕望 廖乙忠待命投第6戰

2019-10-17 17:44

中職／打擊率破5成+3轟 林立奪總冠軍賽MVP

2019-10-17 23:39

中職／王躍霖扮桃猿封王牛棚關鍵 獲選勝隊優秀球員

2019-10-18 03:21

NBA／球隊總管大多看好快艇奪冠 字母哥連莊MVP

2019-10-18 12:23

NBA／面臨新挑戰從未失信心 柯瑞：奪冠目標仍未變

2019-10-18 10:54

丹麥羽賽／四組台將晉8強 戴資穎今晚11時對大堀彩

2019-10-18 11:56

拳擊／27歲美國拳手 腦部重創不治

2019-10-17 17:53

丹麥羽賽／混雙復仇 王齊麟、程琪雅率先闖8強

2019-10-17 16:28

中職／目送對手拋彩帶 恰恰掌聲中退場

2019-10-18 00:11

NBA／字母哥全能表現獵狼 率公鹿熱身賽5戰全勝

2019-10-18 11:31

MLB／史丹頓傷勢復原6成 最快本周末歸隊

2019-10-18 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top