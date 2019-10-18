NBA／前裁判再爆料 2007年季後賽吹判不利太陽

2019-10-18 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



2008年NBA爆發裁判賭球事件，其中一名裁判裁判唐納吉（Tim Donaghy）還遭判刑入監服刑15個月，近日這名裁判在鳳凰城廣播電台透露更多如何操控季後賽的細節。

唐納吉在2007年坦承自己的黑哨事實，隔年入監服刑15個月，並在2009年服刑期滿出獄，而他在獄中本還打算出書爆料，供出利用裁判習性做為賭球資訊的手法，因內容太敏感，出版社怕有法律問題，所以暫停出書計劃。

近日唐納吉上廣播節目談到過去的黑哨歷史，透露2007年裁判如何操控季後賽的細節，「很多人都知道那是個以弱勝強的系列賽，當時太陽實力明顯高於對手，最後卻輸了。」

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2007年季後賽，太陽首輪以4：1擊敗湖人隊，次輪卻以2：4敗給當時實力較弱的馬刺隊，無緣晉級。唐納吉表示，「我的主管努涅斯（Tommy Nunez）非常不喜歡太陽的老闆，他告訴我們，吹判時要針對太陽，給對手製造優勢，那個系列賽我們吹了很多不利太陽的哨音，導致他們落敗。」