NBA／看不到推特、滿街監視器 湖人中國行不太好過

2019-10-18 12:51 世界日報 編譯組／綜合報導



湖人在中國提心吊膽。 世界日報 分享 facebook

洛杉磯湖人隊在中國打季前熱身賽回美已有多天，並與金州勇士隊在史泰博中心（Staples Center）進行兩場熱身賽。期間除了詹姆斯（LeBron James）禍從口出，隊員看來狀況不錯；然而他們在中國期間其實每天提心吊膽，部分隊員一度擔心中國不放人，不過中國政府在深圳賽開打時已經明顯降溫，甚至壓制抗議民眾；曾表示很生氣的姚明雖然不與NBA理事長席佛（Adam Silver）見面，但雙方頻頻通電話。

隨湖人隊前往中國採訪的洛杉磯時報記者甘古利（Tania Ganguli）15日的報導透露不少「秘辛」，原來湖人隊員在中國的日子不太好過。

湖人隊在中國與布魯克林籃網隊進行兩場熱身賽，第一場10日在上海，第二場12日在深圳。當湖人隊員得知上海賽前一天的慈善活動被取消，開始意識到「事情大條」了。

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身在一個不容異己、新聞檢查的國家，湖人隊員擔心他們私下的交談是否遭到竊聽。他們的手機看不到推特與谷歌，滿街都是監視器，更讓隊員有些不自在。

席佛在中國的記者會被取消，但他私下與湖人、籃網隊職員還有NBA球員工會一位副主席見了一面。席佛對兩隊球員感受表達關心，並他們暢所欲言。

休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）支持香港人民抗議的推文在中國引起軒然大波，騰訊宣布取消轉播NBA球賽，NBA的回應聲明又引來美國聯邦參議員指責。然而在幕後，幾名美國政府官員私下為NBA打氣，有些官員打電話來表達支持，有些提供如何度過難關的建議。

席佛與四位NBA主管從日本飛往上海，在飛機上還不確定中國是否讓他們入境，結果他們順利入關。當天下午席佛一行人與湖人、籃網隊職員會面，媒體則等在場外。

兩隊球員向席佛表達自己對情勢的關切，詹姆斯認為未來幾天應該由席佛一人對外發言。詹姆斯表示，讓NBA球員為此事面對媒體不公平。尤其是新秀球員，一不小心就可能說錯話害人害己。

有球員問，他們可不可以立即回美國？另有球員問，如果他們說錯話，中國政府會不會不讓他們準時上飛機？還有人擔心在中國是否安全？席佛等人向他們保證，安全絕無問題，但要求所有隊員集體行動，不要落單。

之後幾天，湖人隊員午晚餐都一起吃，意外獲得增進友誼機會。湖人隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）負責與NBA聯絡，濃眉哥戴維斯（Anthony Davis）負責向佩林卡回報隊友狀況。據知情人士爆料，席佛與姚明完全沒見面，但兩人一天起碼通十次電話。

11日下午NBA通知媒體，雖然NBA不再舉行記者會，但湖人隊與籃網隊可自行召開記者會。但湖人隊次日上午表示，他們完全沒有計畫自開記者會。

湖人隊多位主管此次帶家人同行，打算順道旅遊。營運長哈里斯（Tim Harris）帶小兒子來，佩林卡與老闆之一喬伊巴斯（Joey Buss）都攜眷。佩林卡直到12日上午才與夫人走出飯店，逛市場、吃麵、做足浴。

湖人隊在深圳的比賽氣氛比上海賽大大緩和，因為中國政府不希望事情鬧大影響香港情勢與中美貿易談判，據說中共官方報接獲指示不要再對此事做太多報導；微博也有人爆料說，深圳體育館外面有人想拉「香港永遠是中國的」布條，被保安強行帶去公安局，微博還有人說，深圳賽有五星旗也遭沒收。

雖然湖人隊準時上回美飛機，但飛機因雷雨被延到過凌晨3時30分才起飛。13日過凌晨2時，湖人隊員飛返洛杉磯國際機場（LAX）。