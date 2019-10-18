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NBA／字母哥全能表現獵狼 率公鹿熱身賽5戰全勝

2019-10-18 11:31聯合報 記者毛琬婷／即時報導

安戴托昆波(左)率公鹿在熱身賽5戰5勝。 美聯社
安戴托昆波(左)率公鹿在熱身賽5戰5勝。 美聯社
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才在剛公布2019-20年球季總管調查報告中，獲得百分之52的可能性蟬聯MVP寶座的公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），今天與灰狼隊的熱身賽再度展現全能身手，率隊以118：96獲勝，以熱身賽五戰全勝迎接新球季。

上個球季公鹿以全聯盟最佳的60勝22負戰績挺進季後賽，卻在東區冠軍賽遭到後來奪下總冠軍的暴龍隊淘汰，今夏公鹿積極補強，在熱身賽就展現強大爭冠氣勢，打下熱身賽五戰全勝的佳績。

公鹿在「字母哥」安戴托昆波在上半場就繳出15分、10籃板「雙十」成績下，半場打完就取得14分領先，易籃後更一度將分差擴大至20分，儘管灰狼一度將分差縮小至11分，仍無法撼動公鹿的領先優勢，最終就以22分差大勝。

安戴托昆波最終上場27分鐘，繳出26分、14籃板、2助攻、2抄截與3阻攻的全能表現，加上米道頓（Khris Middleton）也有18分、4籃板、7助攻，雙胞胎弟弟R‧洛培茲（Robin Lopez）14分、6籃板，洛培茲（Brook Lopez）與伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）各有10分進帳。

接下來公鹿將在25日作客休士頓展開新球季，27日回到主場迎戰熱火隊。

公鹿安戴托昆波洛培茲
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