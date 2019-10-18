NBA／面臨新挑戰從未失信心 柯瑞：奪冠目標仍未變

2019-10-18 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



柯瑞。 美聯社 分享 facebook 今夏面臨陣容大風吹的金州勇士，至今打了四場熱身賽只拿下一勝，且面對湖人三場皆敗，面對即將到來的新球季，陣中主將柯瑞（Steph Curry）坦言，現在球季初期勇士將處於一種緊迫感中，不過自己從未失去信心，奪冠目標仍未改變。

勇士尋求三連霸失利後，新球季面臨奪冠班底出走，湯普森（Klay Thompson）又因膝傷恐至少得休養半年，儘管今夏從籃網迎來羅素（D'Angelo Russell），但能否產生良好的化學反應，仍有待觀察。

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昨天勇士與湖人的第三場熱身賽，勇士以93：126落敗，苦吞對戰三連敗，明天上午10時30分將與湖人進行最後一場熱身賽。

昨天輪休的柯瑞接受《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）採訪，時談到新球季的情況，表示過去大家總是在關注球季前20場比賽，但在勇士與過去情況變化極大的情況下，前20場比賽將處在緊迫感中。

「我們必須有一個正確的開始，創造一種新的身分，無論發生什麼都要享受打球樂趣，同時解決一些未知的問題。」柯瑞認為，球隊若想打進季後賽，每一天都非常重要，同時他也未因球隊所面臨的挑戰而失去信心。

柯瑞說：「我意識到球隊的情況，我從未缺乏信心，從2015年至今，我們有這樣的一支球隊，這種自信是難以言語的，儘管現在面臨不同情況，但我對待比賽的態度完全相同。」

儘管外界不看好勇士能在新球季奪冠，但柯瑞表示，奪冠一直是勇士眾將的目標，「我們經歷過奪冠的整個歷程，將再次為了總冠軍不斷努力，那就是指引我們前進的方向。」