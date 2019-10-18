NBA／與公牛簽約隨即宣布退休 丹恩結束15年職業生涯

2019-10-18 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



丹恩(持球者)。 美聯社 分享 facebook 34歲的老將丹恩（Luol Deng）今天象徵性的與公牛隊簽下合約，隨後宣布以公牛球員的身分退役，結束15年的NBA生涯。

丹恩是2004年投入NBA選秀，在首輪第七順位被太陽隊選中，隨即將他交易到公牛，展開NBA生涯。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為公牛效力九年多的期間，曾帶領球隊八度打進季後賽，並兩度入選NBA全明星；他在2014年初成為拜能（Andrew Bynum）交易案的籌碼，被交易至騎士隊，之後又輾轉待過熱火、湖人及灰狼隊。

今天公牛官方宣布與丹恩簽下象徵性合約，回到加入NBA的起始點，隨後丹恩也宣布以公牛球員身分退役，結束長達15年的NBA生涯。

公牛總裁兼營運長藍斯道夫（Michael Reinsdorf）發表聲明寫道：「我們很幸運和榮幸丹恩選擇做為一位公牛球員退役，在他效力芝加哥九個多賽季中，場內外都是模範，他竭盡所能地幫助我們取得勝利，我要感謝他在場上為球隊做出的貢獻，以及他所強調的領導力。」

公牛副總裁帕克森（John Paxson）也表示，自從2004年交易來丹恩後，公牛成為一支更好的球隊，丹恩始終帶著一流的職業精神和領導力，幫助領導公牛打進八次季後賽，「我們會永遠記得他的全明星生涯，以及他在每場比賽中為球隊攻守兩端位對手帶來的激烈競爭。」

15年職業生涯丹恩在例行賽出賽902場，留下場均上場時間34.3分鐘，得到14.8分、6.1籃板、2.3助攻成績。