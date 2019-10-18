NBA／再談莫雷事件 席佛重申捍衛言論自由

2019-10-18 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



NBA主席席佛。歐新社 分享 facebook 休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）挺港事件引發NBA與中國大陸的矛盾衝突，今天NBA總裁席佛（Adam Silver）出席《時代雜誌》主辦的「時代100健康峰會」宣傳NBA推動的心理健康計畫，在會中再談到此事，並重申捍衛言論自由。

面對莫雷事件的後續效應，造成中國大陸方面揚言抵制，席佛日前在亞洲海外賽期間仍堅決不道歉，表達捍衛言論自由，儘管兩場籃網與湖人隊的中國大陸賽都如期開打，不過NBA與中國大陸的矛盾關係也造成周邊活動紛紛取消，行程賽事美中不足之處。

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今天席佛出席「時代100健康峰會」宣傳NBA推動的心理健康計畫，與主持人羅伯茲（Robin Roberts）對話，再度談到莫雷事件，他坦言這次風波造成非常可觀的財物損失，「我們願意承擔數百萬美元的損失，且我們正在應對，在我們談話時NBA在中國的轉播還沒有恢復，我們將靜觀其變。」

在莫雷事件引爆後，NBA曾以書面聲明回應仍無法平息，之後席佛聲明支持莫雷有行使言論自由的權利，並不願對莫雷事件向中國大陸道歉。席佛今天表示，NBA確實在聲明中以「令人遺憾」一詞表述，但他強調這是在描述企業與球迷在中國大陸的反應，而非莫雷發文內容本身。

席佛透露，之前有收到中國大陸政府要求要解僱莫雷，但NBA並未屈服於中國大陸的要求，「我們說那不可能發生，儘管其他企業已經向中國政府道歉並採取各種行動。」

他強調NBA代表美國價值，其中之一就是言論自由，無論到哪裡都會堅持這一點，席佛說：「我們希望確保每個人都理解我們支持言論自由。」