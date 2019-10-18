NBA／比爾確定續約 2年7200萬美元續留巫師

2019-10-18 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



前一天才傳出塞爾蒂克隊可能端出「三換一」的籌碼加入巫師隊球星比爾（Bradley Beal）的搶人大戰中，隨後就傳出他與巫師達成兩年7200萬美元的延長合約，合約將於下季生效，其中包括2022-23年球季的球員選擇權。

上個賽季比爾在主控沃爾（John Wall）左腳阿基里斯腱斷裂賽季報銷的情況下扛起球隊得分重擔，出賽82場繳出場均25.6分、5.5助攻、5籃板和1.5抄截。

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今夏巫師端出合約要與比爾續約，卻遲遲未得到他的首肯，也傳出多支球隊對他有興趣，希望能將其交易過來。不過最終比爾仍舊點頭同意與巫師續約，他的經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）表示，比爾已和巫師完成續約。

「這的確是一個漫長的過程，耗了整個夏天和秋天的時間。」巴特爾史坦説：「這期間包含與里昂西斯（Ted Leonsis，巫師老闆）、夏帕德（Tommy Sheppard，巫師總經理）及我和比爾的多次與會面，這可能是比爾生涯中最重要的決定。」

巴特爾史坦指出，巫師高層向他們說明了對球隊未來的構想，這樣的內容打動了比爾，「他對球隊圍繞著他建隊的計畫感到激動。」

巴特爾史坦還透露，比爾向自己清楚的表示，在理想情況下永遠都不會離開巫師，「他想待在這裡，想在這裡贏球，他感覺自己有義務帶領巫師成為一隻頂級球隊，為里昂西斯提供給球隊的各種資源感到非常滿意。」