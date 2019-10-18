首輪13順位傳說 熱火赫洛是下個頂尖射手

今年選秀會雖然是熱火在五年內第三度拿到樂透選秀權，代表球隊戰績始終不上不下，屢次與季後賽擦肩而過。但在2015年以來也累積了幾名樂透球員，從側翼的溫史洛(Justise Winslow)，以及號稱小魔獸的阿德巴約(Bam Adebayo)，還有今年來自名門肯塔基的射手赫洛(Tyler Herro)，再加上作風強勢的巴特勒(Jimmy Butler)入主南灘大軍，今年的熱火從季前賽中便燒出旺盛的新氣象。

閃電俠時代結束，巴特勤(右)帶來新的能量，而取代懷塞德先發的阿德巴約(左)也似乎到了要爆發的時候，熱火本季很有戲看。 美聯社 分享 facebook

熱身賽迄今3戰全勝，主帥史波史特拉(Erik Spoelstra)將球隊的防守狀態武裝得相當理想，單場失分高居聯盟第三，籃板、得分也都有中、甚至前段班水平。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而球團寄予厚望的赫洛，熱身賽數據效率之高，出賽三場24.7分鐘內能以54%命中率砍下16.3分4.7籃板2.7助攻，三分球單場命中2.7記，命中率高達53.3%，場上正負值高達+22.7，連續砍分爆發力驚人，他的到來將補齊熱火得分上缺乏的外圍火網，成為關鍵拼圖。

選秀會上的第13順位傳說

看到赫洛的優質表現，加上主打得分後衛，又是以13順位加入這個聯盟。沒錯，似曾相識，首輪第13順位似乎正是專門出產優質得分後衛的一個神順位，從早已成為史詩級球星的老大布萊恩(Kobe Bryant)，到近代2014梯的拉文(Zach Lavine)，2015梯的布克(Devin Booker)、2017梯的米契爾(Donovan Mitchell)，到現在各個都是母隊中的一哥或是二當家角色。

NBA史上最讓人驚奇的選秀第13順位球員，當然是布萊恩莫屬，不過當年選進他的球隊是黃蜂，選完之後才交易到湖人。 2012-13 Panini球員卡 分享 facebook

灌籃王拉文選前從被評為空有體能，且初入聯盟灰狼試圖培養為控球角色，無奈持球與視野稍差反而限縮他的發展。從拉文專職於進攻之後，借重他那及其瘋狂的身體延展性與彈跳能力，讓他無論在catch and shot或是自主進攻的跳投、切入、扣籃，都給人獨特的飄逸感。他到了公牛更是成為頭號箭頭，現階段就缺乏帶領團隊，提升戰績去證明他能獨當一面了。

而太陽一哥布克雖然時常被戲稱為刷分機器，但他確實是近代恐怖的得分好手之一，創下單場70分紀錄也是布萊恩之後的第一人。布克在當屆選秀會上是所有球員中最年輕的，體能不算特別出眾的他，選前評價可能是個專職射手，沒有各家球探認為他能躍昇為如此全方面的進攻終結者。

布克進入主打快速攻防以及注重外線進攻，且年年都在重建的太陽，簡直如魚得水，第二個球季場均得分就已達到22.1分，接連兩年分別是24.9分、26.6分。近兩個賽季太陽鬧控衛荒，常常他得代班，甚至主打控球兼得分，上季場均6.8助攻4.1籃板，得分效率也因此下滑，更無暇專注於防守端。

在太陽擁有世界盃MVP魯比歐(Ricky Rubio)的穿針引線後，上季的窘境勢必能大幅改善，布克更能專注於跑位上的技巧，輕鬆地接獲魯比歐的傳球去揮灑他的進攻才華，相信還不滿23歲的布克還有很多提升空間。

太陽本季找來傳統型控衛魯比歐，布克(右)可以專心回歸到得分後衛任務，飆分能力可望再度上升。 美聯社 分享 facebook

從布克之後，時隔一年，到了2017選秀又冒出爵士的米契爾，當年6尺4吋的他被嫌要打得分後衛太矮，進入聯盟中定位將在一二號中很尷尬。但是他靠著優異臂展加上出色的切入爆發力，及拚勁十足的防守意識，讓他很快衝擊著以傳統半場系統戰為主的爵士。

球隊一直缺乏侵略性強，能夠撕裂對手防線的球員，而米契爾也在海瓦德受傷後，把握住機會成為爵士體系中成為耀眼的一顆星，人氣也在聯盟中迅速累積，今夏更成為世界盃美國隊的共同隊長之一。新人年就有著20.5分，上球季更進步到23.8分4.1助攻4.2籃板，米契爾的成功，除了天賦外，更多的是他的毅力，再度為第13順位出產優質得分手添一樁美談。

巧合加上機運 赫洛有機會成為最新一代的第13順位傳說

從2015年的布克起，2017年的米契爾，剛好都是間隔一年的第13順位就會養成出乎預期的得分好手，2019選秀的赫洛會不會師承肯塔基學長布克，成為下一個新生代喊得出名號的得分機器呢？目前以熱火能夠給他的發揮空間，以及他熱身賽所展現的潛質，是有機會的。

他從大學、到現在的熱身賽中，皆讓世人看到他連續得分能力的可怕。觀察赫洛在場上的跑位，他的投籃姿勢，以及持球尋找擋拆掩護後的帶一步跳投，也具備突破拋投的能力，看他打球頗有布克(Devin Booker)的影子。種種的歷史選秀巧合，加上熱身賽的出色表現，的確已讓人更期待，赫洛是否已預約本屆最佳射手、得分後衛。

熱火新秀赫洛(左)在3場熱身賽平均得到16.3分，三分球出手高達5.0次、投進2.7球，命中率高達53.3%。 美聯社 分享 facebook

熱火當前名單中也正缺乏二號位置上的射手角色，雖然巴特勒、溫史洛都能打到得分後衛，小前鋒並濟，但兩人皆屬身體對抗性佳，防守強悍的攻堅型好手，與布克、赫洛這種風格的打法有滿大的不同。也許赫洛會像當年米契爾在爵士體系中一樣形成衝突的美，快速地打進重要輪換名單。

主控德拉基奇(Goran Dragic)、溫史洛的回歸，巴特勒的助拳，以及阿德巴約的成長，加上新秀赫洛，熱火季前賽的氣勢將延續幫助他們有個好的開季。

也許，熱火重返季後賽就在今年球季。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄