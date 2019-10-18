勇士無柯瑞立刻變爛隊 但慘敗中也有點驚喜

沒有柯瑞的勇士季前熱身賽93：126再次被湖人狠狠痛宰，熱身賽勇士打湖人，三場全敗。一旦柯瑞不在場上，勇士就沒有人能掌控比賽節奏，沒有人擁有足夠組織力和牽制力，也沒有人能拉開空間。今年夏天才加盟勇士的後衛羅素，能打出自己的狀況就屬萬幸，他帶不動球隊，幫不了隊友，他還很難成為勇士核心球員。

勇士後衛羅素(左)在本季熱身賽第3次對湖人的比賽攻下兩隊最高的23分，但他帶不動球隊也幫不了隊友，勇士最後以33分之差慘敗收場。 美聯社 分享 facebook

勇士大前鋒格林進攻端的拙劣，因為沒有柯瑞被更加放大，三分外線都是賭手氣，沒有低位進攻、不會背框單打，格林最常出現在高位的傳球，也因為湯普森傷停，柯瑞沒有出賽，幾乎失去作用和牽制力。當柯瑞不在家，格林連帶動防守節奏和氣勢都打了折扣。沒有柯瑞的勇士就是一支樂透區的爛隊。

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當核心球星柯瑞不在，勇士所有球員，不分主副手或主配角，全都成烏合之眾。這是勇士今年賽季極大危機，除了主力傷病問題，如何克服柯瑞不在場上或輪休，以及狀況不好的時間，這是勇士教練柯爾必須要儘快解決的困境。

詹姆斯(左二)本場談笑用兵，僅上場24分鐘就攻下18分、傳出11次助攻，+/-值高達+30！ 美聯社 分享 facebook

柯爾已經做出兩個重要調整和準備

第一、格林必須在防守帶動和氣勢上灌注全隊，不管柯瑞在不在場上，有沒有出賽，勇士都必須要打出最有衝擊力的防守和強度，同時鞏固籃板和禁區。打好防守才是戰力基石。

柯爾特別強調，格林必須對年輕球員和新進球員多一些耐心，因為他們的防守能力和經驗、默契都不是一蹴可幾，需要用更多溝通和耐心去建立完整防守體系。

勇士前鋒格林(右二)全場14投僅4中，其中三分球還5投皆墨，也只搶下4個籃板。勇士需要他更有耐心地與其他年輕球員配合，而不是這樣自己亂砍。 美聯社 分享 facebook

第二、如何將柯瑞的進攻、投籃、擋拆和外線、組織力最大化，展現最高效率，這是過去五年勇士不曾遇上的問題。新賽季湯普森傷停到明年三月，杜蘭特、伊古達拉、伯加特、李文斯頓、庫克、貝爾全部離隊，柯瑞必須要承擔更多進攻得分和組織，他也會面臨更多包夾和防守壓力。

如何釋放柯瑞，帶動團隊，讓柯瑞打出最高效率進攻和團隊籃球，柯瑞得更堅韌聰明，柯爾也要有錦囊妙計和戰術設計。

湖人在季前熱身賽打出重要指標，他們想要贏球，打好防守，全力以赴的決心，已經很明顯展現出來，只要詹姆斯+戴維斯同時上場先發，湖人的防守、企圖心和開局都很有緊迫感。

勇士在熱身賽發現208公分大前鋒克里斯能用，成為目前勇士兩大主要內線之一，這是重大驚喜，更是勇士意外收穫。另外就是196公分菜鳥射手普爾將可以進入輪換，補上很重要的外線火力，至於小羅賓森不管是先發、替補，都能扛上小前鋒位置。

勇士大前鋒克里斯(右)和湖人中鋒麥基(左)在籃下卡位卡得兇，他在內線的強度與拚勁是勇士的一大驚喜。 美聯社 分享 facebook

但如果沒有柯瑞當家，勇士很容易一籌莫展，打不出合理團隊和競爭力，對湖人熱身賽三連敗已經敲響勇士警鐘。過去五年勇士擁有滿滿天賦、球星雲集，張張都是好牌，今年勇士只剩下一張王牌柯瑞，其他都是副牌或小配菜，這副牌柯爾如何打出勇士氣勢和戰力，不只是柯瑞、柯爾，格林在防守端的付出和帶動能力同樣關鍵。

勇士球迷要有心理準備，勇士應該還是季後賽球隊，但所有希望全都押在柯瑞身上，他必須打得完美、出色又很健康。