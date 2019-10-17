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NBA2019 NBA上海賽觀戰紀實今日十大好球 (10月17日)

NBA／努力練外線 西蒙斯承認：我不是好射手

2019-10-17 17:16聯合報 記者曾思儒／即時報導

西蒙斯(後)。 路透
西蒙斯(後)。 路透
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76人隊明星後衛西蒙斯Ben Simmons）外線不佳眾所皆知，他也有自知之明，今天接受費城當地媒體訪問時就承認說，自己並非一個好射手，但「我會愈來愈好」。

208公分的西蒙斯將迎接生涯第3個NBA賽季，過去兩季他僅在三分線合計出手17次，命中率掛零，但休季期間他努力加強訓練，先前曾流出一支他在一場比賽中頻頻投進外線，上周熱身賽碰廣州龍獅隊更順利飆進三分球，不只費城球迷驚喜，推特上也造成一股話題。

「我能自信的說，我不是一個好射手，但我會愈來愈好。」西蒙斯受訪提到，籃球畢竟是團隊運動，場上同時有5名自家球員，自己雖有不擅長的部分，「但在某些區域，我非常拿手。」

他也強調持續在精進自己，「我愛花時間在健身房，建立我的自信心。」

西蒙斯菜鳥球季出賽81場，但三分球出手數僅11次，上季更是出賽79場但只嘗試6次三分球；兩年季後賽他合計僅在外線出手1次，新球季已經在熱身賽有外線進球紀錄，正式開季後的表現，成76人比賽另個亮點。

西蒙斯76人Ben Simmons
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