NBA／42歲老飛人 卡特目標例行賽82場全勤

2019-10-17 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



卡特(左)。 美聯社 分享 facebook

雖已「高齡」42歲，續留老鷹隊的「飛人」卡特（Vince Carter）對生涯最後一個NBA賽季仍充滿熱情，今天熱身賽後更透露，希望新賽季能全勤出賽，「我希望卻把我每場比賽都是能打的，當然，這是教練的決定，但我希望保持好自己的身體狀況，所以我會朝這方向努力。」

NBA新賽季月底開戰，賽期將持續到2020年，代表卡特將成為NBA第一個參與到四個年代的選手。就今天熱身賽內容來看，他替補上場23分鐘，三分球10投5中飆進17分，助老鷹隊以100：96擊敗尼克隊，連尼克教頭費茲戴爾（David Fizdale）都開玩笑喊卡特「怎麼還沒退休」。

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卡特生涯例行賽已出賽1481場，季後賽則是累積88場出賽紀錄，本季續飛翔，維持身體狀況自然是他必須下工夫的地方，勤奮鍛鍊後好好伸展、休息，都是他的日常，他笑說：「不管要做什麼，我都很樂意。」他前一度賽季「全勤」已要回溯到2006到07賽季。

卡特只要再出賽42場比賽，出場數就會超越上季退役的獨行俠球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），成為史上出賽場次第3多的球員，若是出賽場次能到80場，更能超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），不過他離史上第一的「酋長」派瑞許（Robert Parish）保持的1611場仍有差距。