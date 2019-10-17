NBA／雙巨頭取代三巨頭 戴維斯：最刺激賽季來了

2019-10-17 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



過去一個賽季歷經風波總算如願加盟湖人的戴維斯也認為，雙巨頭風潮將會讓球賽變得更精彩。 美聯社 分享 facebook

NBA新賽季將在台灣時間下周開打，與過去幾年不同，不少球隊都將以「雙巨頭」的形式出征，其中又以洛城雙雄湖人與快艇所擁有的雙巨頭最具話題性，其中快艇明星前鋒喬治（Paul George）就認為，在三巨頭的時代下不少球隊都敗興而歸，雙巨頭將會成為未來幾年聯盟的主流。

在上賽季暴龍粉碎了勇士的三連霸美夢後，聯盟戰力版圖出現巨大的改變，不少球隊都將以雙巨頭的形式在新賽季登場，包括湖人詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）、快艇雷納德（Kawhi Leonard）與喬治，籃網杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）等，宣告過去幾年蔚為風潮的三巨頭時代畫下句點。

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對於聯盟各隊在建隊理念上的改變，快艇喬治就認為是時代是時代趨勢，「過去大家都希望組成三巨頭，但很多球隊都是挫敗收場，我知道的只有波士頓和邁阿密有做到一些特殊的成就。雙巨頭將會成為聯盟的新勢力，以兩個球員為核心並繞著他們建隊的時候到了。」

而過去一個賽季歷經風波總算如願加盟湖人的戴維斯也認為，雙巨頭風潮將會讓球賽變得更精彩，「這將是聯盟的未來走向，我不確定這是不是刻意形成的，但這種狀況已經很久沒有在聯盟中發生，這將會形成最刺激的賽季，肯定會很有趣。」

湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）則強調，在三巨頭時代球星必須做出很大的犧牲，相較之下雙巨頭可能更為平衡，「以邁阿密熱火時期的詹姆斯為例，我認為三巨頭與雙巨頭相比，球員都必須做出更多犧牲，不過這兩種配置我認為都不差，尤其我們現在擁有聯盟中最棒的雙人組合。」