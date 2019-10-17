NBA／與偶像奈許一起訓練 楊恩：最喜歡的時光

2019-10-17 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



對老鷹隊二年級生楊恩（左）而言，今年夏天最開心且難忘的莫過於跟偶像奈許一起訓練。 美聯社 分享 facebook

今夏觀看利物浦在馬德里奪下歐冠金盃，還曾到巴哈馬海灘度過美好的休季時光，不過對老鷹隊二年級生楊恩（Trae Young）而言，最開心且難忘的莫過於跟偶像奈許（Steve Nash）一起訓練。

「今年夏天，我最喜歡的回憶和時光之一就是能夠和奈許一起鍛練身體，他是我成長中最喜歡的球員。」楊恩在俄克拉荷馬州長大，一直是N奈許的粉絲，並將奈許稱為「GOAT」（greatest of all time，有史以來最棒的）。

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今夏有機會與偶像一起訓練，楊恩也把握機會向奈許討教，關於在比賽的中距離出手、降低重心以幫助改變方向和一對一對戰的重要性，「我問他如何熱身、雙腿如何移動，以及如何能夠長時間保持高水準的比賽，我問了很多問題，他幫助我很多。」

奈許看到小老弟的表現同樣讚不絕口，認為兩人是同類型的球員，「我們是不同時代的同類型球員，他有非常出色的視野和傳球能力，同時也是出色的射手和得分好手。」

「他成長在一個控衛擁有更多進攻自主權的時代，但如果我們生在同一時代，那麼他可能會是個以傳球為主的控衛，因為他有著不可思議的傳球視野。」納許還說，「我們擁有相同興趣，都能投籃，喜歡在不同的射程上得分，且都很有創造性，因為我們不像其他同時代的球員擁有爆發力。」

楊恩在上季在老鷹出賽81場，繳出場均19.1分、3.7籃板、8.1助攻。