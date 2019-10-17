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NBA／火箭「MVP連線」上陣 哈登40分不敵馬刺

2019-10-17 11:03聯合報 記者毛琬婷／即時報導

「大鬍子」哈登獨拿全場最高的40分、10籃板、7助攻，但火箭仍不敵馬刺。 路透
「大鬍子」哈登獨拿全場最高的40分、10籃板、7助攻，但火箭仍不敵馬刺。 路透
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休士頓火箭隊今天在主場迎戰季前熱身賽尚未嚐到勝績的馬刺隊，儘管「大鬍子」哈登（James Harden）獨拿全場最高的40分、10籃板、7助攻，球隊仍以114：128不敵進攻多點開花的馬刺，馬刺中止熱身賽三連敗。

火箭總管莫雷（Daryl Morey）的挺港事件延燒整個NBA，身為此事件核心風暴的火箭今天回到主場迎戰馬刺，排出哈登、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）「MVP連線」上陣，不過一開賽就遭馬刺壓著打，陷入落後局面、一路苦追，半場打完陷入51：65的落後。

易籃後火箭仍靠著哈登努力追分，但都沒能拉近雙方分差，最終節甚至落後達到25分，最終以14分差落敗，也讓賽前吞下三連敗的馬刺成功破蛋。

火箭此役進攻幾乎都落在哈登身上，全場27投13中，其中三分球16投7中，拿下全場最高的40分、10籃板、7助攻，衛斯特布魯克與葛登（Eric Gordon）都拿下14分是團隊次佳，克萊門斯（Chris Clemons）13分，四人是火箭得分突破雙位數的球員。

反觀馬刺團隊六人得分上雙，團隊命中率也達5成71，艾德里奇（LaMarcus Aldridge）22分、6籃板、2助攻最佳，莫瑞（Dejounte Murray）20分、3籃板、4助攻次之，伯爾特（Jakob Poeltl）16分、貝藍利（Marco Belinelli）15分；另外富比士（Bryn Forbes）及懷特（Derrick White）也都有13分進帳。

馬刺哈登衛斯特布魯克
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